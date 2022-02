Basket, serie C Gold: Diesel Tecnica Sala Consilina corsara al PalaVesuvio contro Roccarainola 88-56

E’ la domenica delle sorprese, quella della 3° giornata di ritorno del campionato C Gold. Cade la capolista JuveCaserta a Salerno e il Lamezia Basketball vince lo scontro al vertice in casa della Miwa Energia di Benevento. Così ne può approfittare con tranquillità la Diesel Tecnica di Sala Consilina, corsara al PalaVesuvio contro la squadra ultima in campionato Roccarainola.

In realtà il primo quarto di gioco, fa vedere due squadre che giocano bene ma che lasciano fin troppo spazio agli avversari e cosi dopo una serie di break da una parte e dall’altra, grazie ad un tiro pesante sul suono della sirena Roccarainola riesce ad agguantare i blue boys sul 24 pari.

Coach Paternoster appare tranquillo, deve rinunciare al capitano Garcia, in panchina ma non utilizzabile, ma recupera De la Cruz e la sua squadra sembra decisamente più in forma. Difatti i due tempi successivi portano alla Diesel Tecnica tutto il dovuto, la differenza è tanta e si vede, sia in chiave tattica che in quella atletica, gli avversari non riescono e resistere ai ritmi forsennati che il coach dei salesi chiede ai suoi, subendo ripetutamente il loro gioco ed accusando un passivo che con il passare dei minuti si fa sempre più grande. Ruota come sempre i suoi ragazzi coach Paternoster, che giocano sul velluto anche nell’ultimo quarto, gli

avversari stremati non ne hanno più, mentre dall’altra parte la “banda della M” (Merlo, Misolic, Morciano, Mbaye e Mezzacapo) raggiungono la doppia cifra, con De la Cruz e Gangale poco sotto la fatidica soglia. Anche il giovane Grottola scrive il proprio nome a referto, con una tripla dall’angolo e poi tutti sotto la doccia. 88 a 56 il risultato finale in favore della Diesel Tecnica che resta attaccata al treno delle prime della classe in questa seconda parte di campionato, che riserverà sicuramente ancora tante sorprese.

Domenico Iuliano, Ufficio stampa Diesel Tecnica Sala Consilina