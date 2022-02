Il sottosegretario Costa annuncia: “Dall’11 febbraio via le mascherine”, ma De Luca frena

Il sottosegretario Andrea Costa ha annunciato l’arrivo di un provvedimento, dal Ministero della Salute, che eliminerà l’obbligo di indossare le mascherina all’aperto, indipendentemente dal colore delle regioni, a partire dall’11 febbraio.

E ben presto si potrebbe arrivare anche alla riaperture delle discoteche e a rivedere la copertura degli stadi.

Si tratta di un primo provvedimento verso il ritorno alla normalità che ben si sposa con l’andamento della curva epidemiologica in Italia. Attualmente, infatti, il numero dei positivi nel Paese – come si apprende dal sito dell’Ansa – è inferiore ai due milioni, un dato che non si registrava dal 9 gennaio e che era sempre stato in crescita, sino a raggiungere il picco il 23 gennaio, con un numero di contagiati in tutta Italia pari a quasi tre milioni di positivi. Confortanti le parole del Ministro Speranza che ha sottolineato come sebbene siamo ancora in fase di lotta, i segnali sono confortanti grazie ad una campagna vaccinale che il ministro ha definito straordinaria e bisogna dare un segnale positivo ai cittadini.

Di opinione contrario è, invece, il governatore De Luca che ha già annunciato il perdurare dell’obbligo delle mascherina in Campania sino a fine febbraio: “Non è un grande sacrificio. In Campania noi saremo più prudenti che nel resto d’Italia. Superiamo almeno questo periodo di feste con San Valentino e Carnevale. Ma teniamoci prudenti. Almeno per il mese di febbraio continuiamo a mantenere le mascherine”