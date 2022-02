A Sala Consilina, con “Cifra Elettrodomestici” riapre una storica attività del Vallo di Diano

Continuità e dovere morale. Sono questi gli elementi su cui si basa una nuova avventura, quella intrapresa da Francesco Cirone che ha riaperto al pubblico una storica sede commerciale di Sala Consilina. Stiamo parlando di “Cifra Elettrodomestici” che ha aperto la sua nuova sede in via Valle Mauro dove offre una vasta gamma di elettrodomestici e complementi d’arredo. Francesco Cirone ci ha raccontato, visitando il suo nuovo negozio, “di voler continuare e portare avanti un’attività di famiglia che ha segnato la storia nel campo della vendita di elettrodomestici nell’intero Vallo di Diano.

Stiamo parlando del conosciutissimo negozio “Linfante Elettrodomestici” che ha aperto i battenti nel 1968 per volontà di nonno Nicola Linfante, affiancato da Florindo, Nilde Linfante e Rocco Cirone, genitori di Francesco.Il negozio Linfante ha da sempre offerto il meglio nel campo degli elettrodomestici tanto da diventare un punto di riferimento per tutto il territorio fin dagli anni 70 quando si voleva acquistare “ qualità” ed avere garanzia di affidabilità e professionalità. Francesco è cresciuto in questo ambiente, partecipando all’attività di famiglia con entusiasmo e dedizione. Da circa 25 anni lavora nel settore e da circa 10 anni per la sua azienda, Cifra, con unica sede nel Vallo di Diano. Quindi porta avanti la tradizione, proponendo una vasta gamma di elettrodomestici affiancando a questa un’ampia offerta di complementi d’arredo: dai divani, alle camere da letto, cucine, armadi, cassettiere e oggettistica d’arredamento. “Era un dovere morale riaprire questa sede storica, ci ha raccontato con emozione, per la mia famiglia ed anche per me. Le difficoltà per arrivare a questo “traguardo” sono state tante, ma quando ho riaperto la porta di questo negozio ho provato una gioia indescrivibile”.

Cifra, dicevamo, offre nei suoi 1200 mq di grandezza, su due livelli, una vasta gamma di prodotti che permettono di arredare una casa nella sua totalità. Al primo piano: dalle cucine, elettrodomestici ad incasso, a quelli più comuni e più utilizzati come frigoriferi, anche dal design ricercato, lavatrici, forni, attrezzatura per la cucina a quelli più piccoli e di frequente uso nella nostra quotidianità. Al piano inferiore, tutta l’esposizione dei complementi d’arredo, dove è possibile scegliere tra confortevoli divani e poltrone, armadi, cassettiere e letti oltre a tutta una serie di mobili ed oggetti d’arredamento. Cifra, è anche uno dei 5 punti vendita in Italia di “Veriaffari.it”. L’indimenticabile Fiat 600 Multipla utilizzata dai Linfante per le consegne ha ceduto ora il passo a mezzi di trasporto moderni e personale specializzato e disponibile. Restano, nonostante il cambiamento dei tempi, la cortesia, la professionalità e l’amore per il lavoro che ha da sempre caratterizzato la famiglia. Cifra è questo: un connubio perfetto tra tradizione e modernità nel segno del rispetto profondo per la propria clientela.