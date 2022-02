Basket, serie C Gold: La Diesel Tecnica mantiene l’imbattibilità in casa e s’impone anche contro Rende 92 a 68

Continua senza sosta la marcia della Diesel Tecnica di Sala Consilina, che s’impone anche contro la Waste to Methane di Rende con il punteggio finale di 92 a 68.

Coach Paternoster recupera gli infortunati Campaiola e Garcia, potendo così contare su delle maggiori rotazioni e dare un po’ respiro in più a tutta la squadra. Partono subito forte i blue boys che assestano un 10 a 0 iniziale, con il solito Merlo a dispensare palloni su palloni per i compagni e gli ospiti che provano ad opporsi. Da subito si vede però la differenza tra le squadre in campo, troppo ben organizzata la Diesel Tecnica rispetto a Rende che fatica a trovare delle soluzioni in attacco che abbiano continuità. Morciano e Mbaye sono giganti in difesa, Mezzacapo e Gangale lavorano come al solito ai fianchi la difesa avversaria, che subisce continuamente le loro incursioni.

Rende non riesce proprio a rientrare in partita e quando coach Paternoster decide di far riposare Merlo ed il rientrante Garcia, sale in cabina di regia De la Cruz, che con la sua velocità manda spesso in affanno la difesa avversaria. Misolic dopo un inizio non

esaltante accende il turbo e dal pitturato mette e segno una serie di ottimi canestri.

Tutto gira a meraviglia tanto che anche Altavilla e il giovane Castellitto contribuiscono ad arricchire il punteggio con canestri importanti. Gli avversari giocano per limitare i danni, più che tentare di ricucire uno strappo troppo grande ormai. Così Paternoster concede minuti a tutti compreso Grottola che aiutato da De la Cruz fa girare il pallone nel migliore dei modi. Continua la Diesel Tecnica a mantenere inviolato il proprio campo, dal quale nessun avversario fino ad ora ne è uscito se non sconfitto, mantiene un posto in classifica di enorme prestigio, per una neopromossa alimentando sempre di più i sogni dei tanti tifosi di Sala Consilina e del Vallo di Diano.

Tabellino punti: De la Cruz 20, Morciano 15, Mbaye e Gangale 11, Misolic 10, Garcia 8, Mezzacapo e Castellitto 6, Merlo 3, Altavilla 2 per i seguenti parziali di gioco, 22 – 15, 48 – 27, 73 – 55, 92 – 68.

Domenico Iuliano – ufficio stampa Diesel Tecnica Sala Consilina