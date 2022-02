Convegno a Padula su “Giovani e Futuro”. Le opportunità che hanno i giovani nella società di domani

Sabato mattina si è tenuta nell’aula consiliare della Certosa di San Lorenzo a Padula, un convegno sul tema “Giovani e Futuro” ovvero sulle opportunità e gli strumenti che hanno i giovani di oggi per dare un contributo nella società del domani attraverso il progetto “Aurora”, che crea opportunità concrete per giovani under 21 per aiutarli a crescere a livello personale e professionale. Il convegno è stato organizzato da Chiara Di Clemente di Padula e Domenico Pastore di Atena Lucana che si sono posti l’obiettivo di far rinascere Vallo Web iniziando ad organizzare convegni dedicati ai ragazzi del vallo per dare loro formazione e far acquisire conoscenze sul mondo del digital che rappresenta il futuro per i ragazzi di “Vallo Web Digital Hub”. Inoltre i ragazzi hanno anche altri obiettivi oltre alla formazione delle generazioni future, startup studio e corporate innovation. Le attività di Vallo Web sono iniziate nel 2001, circa 20 anni fa, dai fratelli Gianluca e Giuseppe Vegliante di Padula, ma per impegni e altri progetti sono state lasciate nel 2014. Vallo web si occupava di promuovere il Vallo e gli eventi. I ragazzi hanno rivoluzionato quest’idea e pian piano stanno cercando di ampliare i vari progetti. Vallo Web ha cambiato il suo nome, è stato mutato in Vallo Web Digital Innovation Hub finanziata da ShopNow S.R.L di Gianluca Vegliante. Il convegno si è svolto in collaborazione con il Comune di Padula, la Protezione Civile Vallo di Diano e Forum dei Giovani. Al convegno ha preso parte Jacopo Mele imprenditore e Digital life coach salernitano, riconosciuto a livello internazionale per i risultati raggiunti, e nominato da Forbes tra i migliori Under 30 europei da seguire. E’ il fondatore di Aurora Fellow che si propone di coinvolgere e supportare giovani Under 23 in percorsi formativi e di crescita personale affinché possano essere preparati al futuro e dare un proprio contributo positivo alla società attraverso i propri progetti e le proprie idee. Infatti Vallo Web Digital Hub ha messo a disposizione per 10 ragazzi la possibilità di partecipare all’Aurora Experience di Jacopo Mele una sorta di sfida che ha 3 prove, se vengono superate, il vincitore riceverà una borsa di studio pari a 10.000.00 eure.