Ex Tribunale di Sala Consilina: il Consiglio Regionale approva la proposta di legge presentata da Matera

“Sono particolarmente soddisfatto per l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio Regionale della Campania della Proposta di Legge da me presentata e finalizzata alla riapertura del Tribunale di Sala Consilina”. E’ quanto dichiara in una nota stampa, il Consigliere Regionale Corrado Matera. “L’approvazione della legge rappresenta un passaggio di fondamentale significato, per evidenziare il grave errore legislativo che è stato consumato ai danni del Vallo di Diano. Con l’approvazione della Proposta di legge, il Parlamento sarà tenuto a pronunciarsi, anche alla luce delle audizioni rese da autorevoli portatori di interesse. È stato un percorso lungo, avviato dall’aprile del 2021 e condiviso fin dal primo momento con il Presidente del Comitato di Coordinamento Nazionale per la Giustizia di Prossimità, l’Avv. Giuseppe Agnusdei e con altre Regioni d’Italia. La proposta di Legge è stata presentata in Regione Campania l’8 giugno del 2021, e successivamente incardinata in Commissione Affari Generali, presso la quale ho chiesto ed ottenuto le audizioni di portatori di interesse che attraverso puntuali argomentazioni hanno ben evidenziato il grave errore che il governo aveva compiuto. Un passaggio che ho ritenuto necessario per rafforzarne le motivazioni addotte nella proposta di legge. Dopo l’approvazione all’unanimità, già nella giornata di oggi la Regione Campania trasferirà la proposta di legge al Presidente della Camera al fine di avviare il successivo iter procedurale. Invierò, inoltre, ai parlamentari campani e a tutte le forze politiche l’intero incartamento prodotto in questi mesi affinché possano sostenere in Parlamento la Proposta di legge. Pur avendo raggiunto il primo risultato continuerò con serietà a seguire la vicenda che va affrontata con determinazione per rendere giustizia a un territorio ingiustamente penalizzato. Ringrazio il Presidente del Consiglio, On. Gennaro Oliviero, per aver seguito personalmente il percorso legislativo, il Presidente della Prima Commissione Consiliare, l’Avv. Giuseppe Sommese, i colleghi del Consiglio e i gruppi consiliari che sin dal giugno 2021 mi hanno garantito il loro sostegno, attivandosi anche attraverso i propri riferimenti parlamentari e governativi. Ringrazio in particolare il presidente Vincenzo De Luca per la vicinanza che mi ha dimostrato, e per l’appoggio che continuerà a dare anche nel prosieguo dell’iter legislativo. Proseguiamo, termina Matera, dunque con fiducia in quella che considero la madre di tutte le battaglie del Vallo di Diano: il ripristino del Tribunale di Sala Consilina”.