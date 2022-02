Mondiali di calcio 2022: chi si è già qualificato?

Chi si è qualificato per il Mondiale 2022?

Quali squadre si sono già qualificate alla Coppa del Mondo assicurandosi il primo posto nei rispettivi gironi di qualificazione, in attesa che la Nazionale Italiana disputi la semifinale e l’eventuale finale playoff, che vale il pass d’accesso a Qatar 2022.

La 22esima edizione del campionato mondiale di calcio si disputerà per la prima volta nella storia a fine autunno. Il torneo, che si terrà in Qatar, ospiterà per l’ultima volta 32 squadre. Dal 2026 la competizione vedrà infatti la partecipazione di 48 nazionali e sarà organizzata da 3 Paesi: Canada, Stati Uniti e Messico.

I fari sono già puntati sull’Italia di Mancini, che a marzo si giocherà l’accesso al torneo.

Spareggi qualificazione Mondiali 2022

Reduci dal trionfo agli Europei, ma anche da un girone di qualificazione decisamente poco brillante, gli Azzurri sono ora destinati ai playoff. Saranno infatti gli spareggi a determinare le ultime 3 squadre che si aggiudicheranno il pass per accedere al Mondiale Qatar 2022. I siti dei bookmaker più importanti stanno già preparando pronostici e quote scommesse Italia che, come tutte le seconde classificate ai gironi, dovrà passare attraverso gli spareggi.

La Nazionale campione d’Europa, in quanto testa di serie, disputerà la semifinale dei playoff in casa. La corsa dell’Italia di Mancini ripartirà giovedì 24 marzo a Palermo in una gara secca con la Macedonia del Nord in programma alle 20:45. La Figc ha infatti deciso che sarà lo stadio Renzo Barbera a ospitare il match valido per l’eventuale finale playoff contro la Turchia o il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

I precedenti tra la nostra selezione e quella macedone sono soltanto due, entrambi in occasione della fase di qualificazione diretta ai Mondiali di Russia 2018. Nonostante una partita deludente, il 9 ottobre 2016 l’Italia dell’ex ct Ventura si era imposta per 3 reti a 2 in rimonta. Nel secondo incontro, disputato il 6 ottobre 2017, gli Azzurri vennero invece fermati sull’1-1 tra i fischi del pubblico allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Le squadre qualificate ai Mondiali 2022

Sono 31, oltre al Qatar che ospiterà la manifestazione, le squadre che parteciperanno al Mondiale 2022 in programma dal 22 novembre al 18 novembre. Le nazionali già qualificate sono 15:

Qatar, la selezione del Paese ospitante, al suo esordio al Mondiale;

Brasile, 1° qualificato nel girone CONMEBOL, alla 21esima partecipazione al Mondiale;

Argentina, 2 a qualificata nel girone CONMEBOL, alla 17esima partecipazione al Mondiale;

qualificata nel girone CONMEBOL, alla 17esima partecipazione al Mondiale; Olanda, 1 a qualificata nel gruppo G UEFA, alla 10 a partecipazione al Mondiale;

qualificata nel gruppo G UEFA, alla 10 partecipazione al Mondiale; Germania, 1 a qualificata nel gruppo J UEFA, alla 19esima partecipazione al Mondiale;

qualificata nel gruppo J UEFA, alla 19esima partecipazione al Mondiale; Danimarca, 1 a qualificata nel gruppo F UEFA, alla 5 a partecipazione al Mondiale;

qualificata nel gruppo F UEFA, alla 5 partecipazione al Mondiale; Belgio, 1° qualificato nel gruppo E UEFA, alla 13esima partecipazione al Mondiale;

Francia, 1 a qualificata nel gruppo D UEFA, alla 15esima partecipazione al Mondiale;

qualificata nel gruppo D UEFA, alla 15esima partecipazione al Mondiale; Croazia, 1 a qualificata nel gruppo H UEFA, alla 5 a partecipazione al Mondiale;

qualificata nel gruppo H UEFA, alla 5 partecipazione al Mondiale; Serbia, 1 a qualificata nel gruppo A UEFA, alla 4 a partecipazione al Mondiale;

qualificata nel gruppo A UEFA, alla 4 partecipazione al Mondiale; Spagna, 1 a qualificata nel gruppo B UEFA, alla 15esima partecipazione al Mondiale;

qualificata nel gruppo B UEFA, alla 15esima partecipazione al Mondiale; Inghilterra, 1 a qualificata nel gruppo I UEFA, alla 15esima partecipazione al Mondiale;

qualificata nel gruppo I UEFA, alla 15esima partecipazione al Mondiale; Svizzera, 1 a qualificata nel gruppo C UEFA, alla 12esima partecipazione al Mondiale;

qualificata nel gruppo C UEFA, alla 12esima partecipazione al Mondiale; Iran, la 1 a squadra asiatica nel gruppo A CAFA a qualificarsi per Qatar 2022, alla 5 a partecipazione al Mondiale;

squadra asiatica nel gruppo A CAFA a qualificarsi per Qatar 2022, alla 5 partecipazione al Mondiale; Corea del Sud, 2a qualificata nel gruppo A CAFA, alla 10a partecipazione al Mondiale.

Il tabellone degli spareggi

I playoff che vedranno impegnata la Nazionale italiana e altre 11 squadre si svolgeranno secondo il seguente tabellone (3 minitornei da 4 nazionali, 6 semifinali e 3 finali):

Semifinale 1 Scozia-Ucraina;

Semifinale 2 Galles-Austria.

Semifinale 3: Russia-Polonia;

Semifinale 4: Svezia-Repubblica Ceca.

Semifinale 5: Italia -Macedonia del Nord;

-Macedonia del Nord; Semifinale 6: Portogallo-Turchia.

Le vincitrici delle finali dei rispettivi gruppi andranno al Mondiale Qatar 2022.

Conclusioni

In attesa degli spareggi per il mondiale 2022, l’Europa ha già 10 squadre qualificate che si aggiungono a Qatar (la nazione ospitante), Brasile, Argentina, Iran e Corea del Sud. Restano da assegnare 3 pass alle nazionali europee, 3 o 4 pass alle nazionali asiatiche, 5 pass all’Africa, 3 o 4 pass al Nord-Centro America, 2 o 3 pass al Sud America e 0 o 1 pass all’Oceania.