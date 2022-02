Task force di Municipale e Polizia Provinciale a Polla: 70 auto controllate

Polizia Municipale e Polizia Provinciale in azione congiunta sul territorio di Polla. Circa 70 veicoli controllati sulle strade Statali e Provinciali del territorio comunale di Polla, 19 sanzioni elevate, di cui 7 per la velocità eccessiva, 6 per il mancato uso delle cinture di sicurezza, 2 sequestri per mancanza di assicurazione, 2 veicoli sospesi dalla circolazione perché senza revisione. È questo il bilancio di una mattinata di lavoro congiunto tra la Polizia Municipale di Polla guidata dal comandante Andrea Santoro e la Polizia Provinciale di Salerno con la guida del maresciallo Mario Saragnano. Si tratta di un primo interessante esperimento di sinergia all’insegna della sicurezza stradale tra le forze di Polizia Locale sul territorio del Vallo di Diano, con gli uomini e le donne della Municipale di Polla diretti sul campo dal Comandante capitano Andrea Santoro e ben due pattuglie della Provinciale come disposto dal Comandante colonnello Angelo Cavaliere. Uno spiegamento di uomini e mezzi importante, con il telelaser per misurare la velocità della Polizia Provinciale ed il drone della Polizia Municipale di Polla che si è alzato in volo per sanzionare eventuali sorpassi vietati in presenza di striscia continua.

«Oggi abbiamo segnato una pagina importante -ha commentato il Comandante Andrea Santoro- per una Polizia Locale, nelle sue diramazioni Municipale e Provinciale, che anche in Campania è ormai sempre più protagonista sui fronti della sicurezza stradale e della sicurezza urbana. Il mio ringraziamento va al colonnello Cavaliere per la grande sinergia creatasi con i suoi uomini, all’Assessore alla Viabilità e Sicurezza del Comune di Polla Vincenzo Giuliano che è per noi un punto di riferimento importante anche per la sensibilità che ha in quanto nostro collega, infine ringrazio tutto il personale del mio Comando che ogni giorno svolge un lavoro esemplare».