Basket, Serie C Gold: Ancora una vittoria per la Diesel Tecnica, corsara sul difficile campo della New Basket Caserta

La 5° giornata di ritorno del campionato di pallacanestro serie C Gold, vede la Diesel Tecnica di Sala Consilina, corsara sul difficile campo della New Basket Caserta. I ragazzi di coach Paternoster arrivano a Giugliano galvanizzati dalle ultime vittorie ed anche se con una gara in più, primi in classifica, in coabitazione con la BLE JuveCaserta e il Basketball Lamezia.

La partita dei blue boys è subito in salita con i padroni di casa che partono bene e giocando una pallacanestro molto attenta, mettono in difficoltà i ragazzi della Diesel Tecnica, chiudendo il primo quarto di gioco in vantaggio sul 26 a 21. Coach Paternoster però può contare su un Garcia che partita dopo partita sta ritornando ai suoi livelli. Il solito Merlo che dispensa palloni su palloni ed un Morciano che colpisce il canestro avversario in tutti i modi. Gangale, Misolic e Mbaye non sono da meno ed a completare il gruppo dei tiratori Mezzacapo.

Le due squadre si affrontano a viso aperto, anche se a farla da padrone sono più le difese che i tiratori. All’inizio dell’ultimo quarto I salesi hanno un solo punto di vantaggio (60 a 59) ma esce fuori la diversa qualità dei due roster. Paternoster chiede ai suoi di aumentare i giri, che oltre ad essere bravissimi in fase difensiva, limitando al massimo gli attacchi avversari, diventano più cinici

nella fase offensiva, dove trovano tutte le soluzioni migliori per staccare definitivamente i padroni di casa. La Diesel Tecnica di Sala Consilina resta in testa alla classifica grazie ad un altro meritato successo esterno in campionato, la corsa alle migliori posizioni in vista dei play off è appena cominciata.

Di seguito i tabellini, Morciano 24 punti, Garcia 17, Merlo 14, Misolic 9, Mbaye e Gangale 8, Mezzacapo 4,

per dei parziali di tempo, 26-21, 49-43, 60-59, 84-74

Domenico Iuliano, Ufficio stampa Diesel Tecnica Sala Consilina