Le sorelle ballerine Mary e Noemi Cardinale di Padula su Rai 1 ai “Soliti Ignoti”

Sorpresa tutta valdianese per chi questa sera era sintonizzato su Rai 1. Nella trasmissione clou del pre-serata condotta da Amadeus fra i “Soliti ignoti” c’era, da indovinare anche l’ignoto numero 2, la 21enne Noemi Cardinale, di Padula studentessa e ballerina di gran talento.

Nel format del programma il concorrente del gioco, in questo caso gli attori Claudio Gioè e Domenico Centamore protagonisti della nota fiction Rai, Màkari, devono indovinare tramite alcuni indizi che ruolo hanno nella vita i diversi personaggi “ignoti”.

Noemi è stata individuata correttamente come colei “che ha milioni di visualizzazioni sui social“, dopo l’aiuto della fotona “anche ora so cosa colpisce e cosa attira l’attenzione”.

Nel finale è entrata in scena anche la sorella di Noemi, Mary 41 anni, come “parente misterioso”. I concorrenti, purtroppo, non sono riusciti a riconoscere la somiglianza tra le due sorelle, rinunciando al montepremi finale. Le due sorelle ballerine, però, hanno conquistato con la simpatia ed il loro sorriso, il pubblico dei “Soliti Ignoti” che è stato trattenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto della puntata.

Noemi è una ballerina professionista con un bottino non indifferente di premi internazionali. Mary è una brillante insegnante di ballo, ed entrambe hanno iniziato nella scuola di danza di famiglia che attualmente si chiama “A.S.D New want to dance”, una delle più famose nel Vallo di Diano. La passione, la tenacia e la resilienza anche in questo periodo difficile dettato dalla pandemia non ha scoraggiato Noemi e Mary che nonostante tutto ci sono state sempre per le loro allieve. Ed è proprio in questo contesto che Noemi apre un profilo tiktok. È l’inizio di un’avventura social che nessuno si aspettava. In questa avventura sono state coinvolte anche le figlie di Mary, Alexandra e Marika Petrizzo, nonchè nipoti della giovanissima Noemi. Anche loro ballerine cresciute nella scuola di danza dei nonni.

Talentuose, bellissime e bravissime “ziaenipoti”, questo è il loro nome d’arte, con i loro video dove hanno condiviso coreografie particolari, sono passate da 0 a 100 mila follower su tiktok. Un video ha raggiunto su Instagram 21 milioni di visualizzazioni. Video virali che hanno fatto il giro del mondo, in meno di un mese Noemi, Alexandra e Marika, sono arrivate ad avere un pubblico di 46 mila followers, tra Italia, Stati Uniti, Inghilterra e Spagna con un livello di engagement molto alto. Uno dei tanti video di “ziaenipoti”, è andato in onda anche nella puntata dei “Soliti Ignoti” tra gli applausi del conduttore Amadeus e dei due attori di Màkari. Grande successo dunque, per “ziaenipoti” e per Mary al pre-serale di Rai, le quali sono state inondate di messaggi e telefonate di affetto e stima da amici e conoscenti.