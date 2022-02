Giovane di Battipaglia morto negli States. La famiglia accusa il college: “Trattamenti inimmaginabili”

Sarebbe stato sottoposto “inimmaginabili trattamenti da parte dell’amministrazione”, queste le parole contenute in una nota ufficiale della famiglia di Claudio Mandia, il 17enne di Battipaglia trovato morto in un college americano. I familiari volati negli States per festeggiare i prossimi 18anni del giovane e si dicono “scioccati per una morte insensata”. “Maltrattamenti” questa l’accusa rivolta alla direzione della “EF Academy” dai genitori. Non è chiaro di cosa si parli, ma sembra che il giovane fosse stato messo in una sorta di punizione per tre giorni per aver copiato un compito. Solo ipotesi per ora. Perché gli inquirenti americani stanno scandagliando le ultime ore di vita del giovane che sembra abbia partecipato ad una festa. Non si esclude nemmeno l’ipotesi di un malore o addirittura di un gioco finito male. Solo l’esame autoptico aiuterà a chiarire le cause del decesso del giovane che viveva da due anni negli Stati Uniti e che sognava di diventare un manager. Anche la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, ha espresso il suo cordoglio per la morte del giovane concittadino. “Sono cose che non dovrebbero mai accadere, soprattutto in giovane età” , ha detto la prima cittadina di Battipaglia.