Guerra in Ucraina. Manifestazioni e flash mob per la pace anche nel Vallo di Diano

Manifestazioni contro la guerra in Ucraina e quindi contro l’invasione della Russia di Putin si stanno moltiplicando in tutto il mondo e in Italia. E anche in provincia di Salerno sono numerose le iniziative poste in essere per manifestare solidarietà al popolo ucraino. Medesima cosa anche nell’area del Vallo di Diano e del Cilento.

Il Comune di Pertosa ieri ha illuminato il proprio municipio con i colori giallo e blu dell’Ucraina come avvenuto in numerosi altri luoghi del mondo. Suggestiva la “colorazione” solidale anche dell’isola di Dino a Praia a Mare. L’amministrazione comunale di Caggiano ha aderito all’appello per della Tavola per la Pace. Il consigliere regionale, Tommaso Pellegrino, ha chiesto alla Uefa “di non far disputare la finale di Champions League a San Pietroburgo. La UEFA dia un segnale netto e chiaro. Sarebbe opportuno che proprio dallo sport più popolare, il calcio, ci fosse una delle prime risposte nei confronti della Russia”.

Suggestiva ed emozionante la manifestazione portata avanti dagli studenti del Pomponio Leto di Teggiano con un flash mob per la pace e un incontro per discutere su quanto sta avvenendo. A Salerno, domenica prossima, è in programma un incontro e una manifestazione degli ucraini del capoluogo.

Resta, infine, alta l’apprensione delle centinaia di ucraini residenti nel Vallo di Diano per le sorti dei propri cari a Kiev e nelle altre città sotto attacco dei russi.