“Al San Carlo di Potenza scarseggiano i guanti monouso”. La denuncia della Fials

” “. E’ quanto denuncia la Fials di POtenza in una nota stampa, nella quale, inoltre si legge: “ , ’̀ , “. L ” , ’, ’ “

“ – – , , , ̀ ‘ . ( ) ’ . ̀ ̀ ’ puntualmente aumentando i disagi e i rischi per gli Operatori. Più volte la Fials l’ha segnalata e non solo in questo particolare periodo, ma l’assenza di materiale non a norma diventano molto più gravi e pericolosi in emergenza Covid. Ad aggravare l’inadempienza il fatto che le Aziende hanno ricevuto fondi ministeriali per i materiali e la messa a norma anti-Covid”.

” Di recente – conclude la nota della Fials – è stato pubblicato sull’albo pretorio, l’acquisto di guanti in vinile in data il 23/02/2022 e visto che la Direzione ha pianificato un calcolo di fabbisogno per ogni singola U.O. sorprende che nonostante la stima prevista per UOC e/o Servizi, sistematicamente il Personale sia in difficoltà per la cronica carenza.

Sollecitiamo perciò adeguate giustificazioni per questa defaillance e un rapido intervento per risolvere il problema” .