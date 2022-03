Basket, Serie C Gold: La Diesel Tecnica ad Avellino si impone sui padroni di casa per 78 a 49

Continua la corsa alle posizioni di testa della Diesel Tecnica di Sala Consilina. Nella trasferta al “Pala Del Mauro” di Avellino i ragazzi di coach Paternoster, s’impongono sui padroni di casa per 78 a 49. Nessuna trasferta può ritenersi facile, difatti i blue boys arrivano in irpinia molto concentrati, con la voglia di continuare a vincere.

La gara è immediatamente nelle mani della Diesel Tecnica, che con un parziale di 20 a 0 mette subito le case in chiaro. Troppo diverse le forze in campo. Merlo, Morciano e Mezzacapo fanno in attacco quello che vogliono, con un Misolic a recuperare tanti palloni in difesa e ad essere punto di riferimento continuo anche in area. Mbaye, Altavilla, Gangale e De la Cruz, ruotano tanto e tanto producono in fase offensiva. La partita per la verità non è tra le più belle, anche perché i padroni di casa non riescono proprio a rientrare ed il divario di punti resta pressoché invariato per tutta la gara. Paternoster manda anche in campo i giovani Grottola e Castellitto, con quest’ultimo che ripaga la fiducia con una tripla messa a segno.

Ma mentre i suoi compagni giocano in tranquillità senza troppo infierire, il capitano Garcia se ne sta in panca per recuperare da un piccolo fastidioso infortuno occorsogli recentemente, ma per una partita come questa del suo prezioso contributo non ce n’è proprio bisogno.

La gara si chiude così, non bella da vedere ma che porta nel bagaglio del Team salese altri due importanti punti in classifica. Un’altra vittoria in trasferta che permette alla Diesel Tecnica di restare nelle posizioni di vertice del campionato, in vista dei prossimi importanti e per certi versi decisivi impegni.

Di seguito i tabellini, Morciano 22 punti, Misolic 15, Mezzacapo 14, Merlo 10, Gangale 6, Mbaye 4, Castellitto 3, Altavilla 2,

De la Cruz 2, per dei parziali di tempo, 21-10, 41-22, 61-39, 78-49

Domenico Iuliano, Ufficio stampa Diesel Tecnica Sala Consilina

https://fb.watch/bAI4NbHSel/