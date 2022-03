La Banca 2021 al fianco delle imprese: tanti prodotti e un nuovo “business center” nel Vallo di Diano

Sarà presto a disposizione delle imprese e della clientela il “Business Center” della Banca 2021 nel Vallo di Diano. A dare la notizia è stato il Direttore Generale Cosimo Puglia, nel corso dell’importante incontro svoltosi nella sede di “Sala Consilina 2”, nell’ambito della riorganizzazione del settore business legato alle aziende, ed in particolare focalizzato sulla nuova struttura della Banca dedicata alla gestione del segmento della clientela relativo alle imprese.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca con sede a Vallo della Lucania, presieduto da Pasquale Lucibello, credendo molto nelle potenzialità del territorio e degli imprenditori che vi operano, ha dato mandato al Direttore Generale di procedere con un processo di ristrutturazione organizzativa, incentrato sulla creazione di specialisti impegnati nel segmento “crediti speciali”, quali ad esempio Factoring, Leasing, Estero e Agribusiness. La riunione di Sala Consilina ha visto la presenza di alcuni funzionari della Banca 2021, guidati dal Direttore Generale Cosimo Puglia, e di molte figure di spicco della Capogruppo BCC ICCREA BANCA: Alessandro Ghezzi (Responsabile Centro Imprese Sud Ovest), Massimo Meliconi (Head of Transaction Banking and Export Credit), Giuseppe Filiaci (Head of Foreign and International Department), Gianfranco Alabiso (Responsabile Centro Sud BCC Factoring) e Stefano Crescenzo (Commerciale BCC Factoring). La scelta della location non è stata casuale: per la Governance dell’Istituto Bancario con Sede a Vallo della Lucania il Vallo di Diano rappresenta sempre di più un punto fondamentale per lo sviluppo del proprio business, considerate le importantissime realtà imprenditoriali presenti.

La riorganizzazione in corso procede molto velocemente: “Nel primo incontro programmato a Sala Consilina -sottolinea il Direttore Generale Cosimo Puglia– abbiamo voluto focalizzare l’attenzione sul tema delle imprese. La riunione è stata condivisa e organizzata d’intesa con Iccrea Banca, con gli specialisti della Capogruppo a darci supporto. Insieme stiamo programmando nel modo migliore gli interventi e le attività da svolgere sul territorio di competenza, al servizio delle imprese”.

Cosimo Puglia si è insediato soltanto a inizio gennaio come nuovo Direttore Generale, ma ha già maturato una prima impressione sullo stato di salute delle imprese e delle aziende del territorio della Banca 2021. “È un territorio molto variegato -evidenzia- con imprese che operano in diversi settori. Sicuramente veniamo da un periodo di crisi profonda legata al Covid, molte aziende che avevano fatturati in forte crescita hanno subito, così come in tutta Italia e non solo, le ripercussioni di questa crisi. Nonostante ciò, ho trovato comunque aziende strutturate, che sicuramente devono puntare molto anche sulla patrimonializzazione. Aziende che potremmo sicuramente accompagnare nelle loro esigenze finanziarie di breve e di medio termine, insieme con la Capogruppo, rafforzando sempre più la nostra presenza e i servizi offerti dalla Banca 2021”.

Uno dei temi affrontati a Sala Consilina è stato quello delle modalità di comunicazione alle imprese delle tante opportunità che la Banca 2021 è in grado di offrire. “La comunicazione -conferma il Direttore Generale Cosimo Puglia- riveste per noi un aspetto davvero importante. Non a caso in questa bellissima sede di Sala Consilina 2 abbiamo deciso di creare un vero e proprio «Business Center». Vogliamo fornire a tutti i territori il massimo supporto per aiutare e accompagnare le imprese nel loro sviluppo”. In questa ottica tutte le filiali rivestiranno sempre di più il ruolo fondamentale di riferimento sul territorio per le aziende e per le famiglie. “La convinzione sia della Governance che di tutta la struttura della Banca -conferma il D.G. Cosimo Puglia- è che siano le filiali ad avere il polso della situazione, e il responsabile di filiale è colui che più di tutti permette il confronto quotidiano con la clientela e con i soci. Come Direzione Generale noi saremo al loro fianco e a supporto diretto, consapevoli che in un territorio così vasto ogni filiale ha caratteristiche e peculiarità diverse, ma allo stesso tempo riveste grande importanza per la banca nel suo complesso”.