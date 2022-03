Padula dice “No” alla guerra in Ucraina. Una fiaccolata di vicinanza al popolo ucraino

Tante persone si sono date appuntamento, ieri sera in piazza Umberto I a Padula, per una fiaccolata di solidarietà per dire “NO” alla guerra in Ucraina. Adulti, giovani e bambini riuniti in preghiera hanno fatto sentire il loro calore e la loro vicinanza al popolo ucraino che in queste ore sta subendo degli attacchi dalla Russia.

Il corteo si è incamminato per le vie del centro storico padulese con in mano una piccola fiaccola, segno di luce e speranza, e sventolando la bandiera della “Pace” oltre che a quella ucraina portata proprio dai piccoli bambini. Inoltre i cittadini padulesi insieme al parroco don Giuseppe Radesca in un momento di raccoglimento hanno recitato la piccola “Preghiera della Pace” di Papa Giovanni XXIII. Presenti alla fiaccolata anche le Suore Domenicane di Padula, la Polizia Municipale ed i Carabinieri della locale Stazione.