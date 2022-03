Basket, Serie C Gold: Si ferma la striscia di vittorie della Diesel Tecnica Sala Consilina. L’Angri vince 80 a 71

Si ferma la striscia di vittorie della Diesel Tecnica di Sala Consilina,

che viene battuta per 80 a 71 dalla Angri Pallacanestro.

Due squadre che meritano in pieno il posto nell’alta classifica del

campionato di C Gold.

Partono proprio bene i blue boys che con Merlo, Garcia,

recuperato da un piccolo infortunio alla caviglia, ed uno strepitoso

Mbaye, mettono subito alla corda i padroni di casa. Il gioco dei

ragazzi di coach Paternoster è veloce come al solito e la fase

difensiva risulta essere l’arma in più per contrastare l’attacco

avversario.

La partita è molto bella, le azioni si succedono con una grande

velocità, la Diesel Tecnica riesce anche a staccare gli avversari con

un + 7 che mette paura, ma Angri non resta a guardare e grazie alla

maggiore esperienza ed un maggiore peso in attacco riescono e

ricucire lo strappo passando anche avanti. I tiratori salesi non sono

nella solita smagliante forma e difatti vengono traditi dalla

“lunetta” dalla quale si succedono troppi errori, ma i blue boys

sono sempre nella condizione di mettere la testa avanti. Coach

Paternoster incita i suoi dalla panchina nel tentativo di dare quella

spinta in più, ma Angri con i suoi centimetri riesce a conquistare

quei “vantaggi difensivi” tali da non permettere più alcun tentativo

di riaggancio.

La maggiore esperienza dei padroni di casa e il fattore campo

risultano le armi con le quali L’Angri Pallacanestro fa propria la

gara, ma la Diesel Tecnica, che resta comunque una neo promossa,

esce a testa altissima, avendo ancora una volta dimostrato tutto il

proprio valore contro un team costruito per arrivare fino alla fine

di questo bellissimo e combattuto campionato.

Adesso i blue boys sono attesi da due gare interne, nelle quali

potranno dimostrare ancora una volta che passare sul campo di

Sala Consilina resta un’impresa impossibile per chiunque.

Di seguito i tabellini, Garcia 22 punti, Merlo 17, De la Cruz 10,

Morciano 9, Mbaye 8, Mezzacapo 4, Misolic 1

per dei parziali di tempo, 17–14, 32–37, 55–59, 71–80



Domenico Iuliano, Ufficio stampa Diesel Tecnica Sala Consilina