L’esodo dei profughi di guerra. Attivato il sistema di protezione temporaneo.

Lo scoppio della guerra in Ucraina ha determinato la inevitabile formazione di un flusso impressionante di persone in fuga dalla morte. L’esodo dalla guerra, il più grande dalla seconda guerra mondiale, ha già fatto si che al milione di sfollati che rimangono nel territorio ucraino, oltre 2.3 milioni di persone si sono mosse per entrare nel territorio europeo. Di questi, la maggior parte sono ragazzi e bambini, mentre cresce, in maniera sempre di più allarmante, il numero di minori non accompagnati che scappano dalla guerra.

E per far fronte a questa immane emergenza umanitaria che i ministri dell’Interno dell’Unione europea, nel Consiglio giustizia e affari interni del 3 marzo scorso, hanno approvato all’unanimità l’istituzione di un meccanismo di protezione temporanea in risposta all’afflusso di sfollati dall’Ucraina, regolamentando e semplificando il sistema di ingresso e permanenza dei profughi di guerra all’interno degli Stati Europei, dettando norme minime per la concessione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati, promuovendo un impegno equilibrato degli sforzi dei Paesi membri che si adoperano per l’accoglienza.

In questo modo si vuole evitare la saturazione del sistema di asilo già vigente all’interno degli Stati appartenenti all’Unione Europea, consentendo la gestione degli arrivi in modo ordinato ed efficace, attraverso l’offerta di protezione e diritti immediati, tra cui i diritti di soggiorno, l’accesso al mercato del lavoro, l’accesso all’alloggio, l’assistenza sociale, l’assistenza medica e, per i minori e gli adolescenti non accompagnati, la protezione temporanea conferisce il diritto alla tutela legale e all’accesso all’istruzione. Inoltre, si vuole ridurre la pressione sui sistemi nazionali di asilo creando uno status di protezione che richiede formalità ridotte.



“Tanti sono i canali ufficiali per poter offrire ospitalità.” – ha fatto sapere l’avv. Internazionalista Fabio Longo – “In particolare nel Vallo di Diano, l’accoglienza privata sta diventando un punto di forza in questa nuova emergenza umanitaria, sospinta dalla grande solidarietà dei cittadini del comprensorio che, oltre ad attivarsi per fornire tutto il necessario perlopiù a donne e bambini che arrivano nei nostri paesi con appena una valigia, sulla perfetta integrazione di numerose comunità ucraine all’interno del nostro territorio, hanno aperto le porte delle proprie case.”

Si attende, ora, solo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui dovranno essere precisate le condizioni generali per la concessione della protezione temporanea e la regolamentazione del ricongiungimento familiare (alle medesime condizioni previste per il rifugiato), l’accesso allo studio, lo svolgimento di attività lavorative.