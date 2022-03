Pellegrino dà il benvenuto a Tiziana D’Angelo nuova Direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia

Il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, ha dato il benvenuto alla nuova Direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, Tiziana D’Angelo, con la quale si è confrontato su idee e progetti per la valorizzazione e la promozione dello straordinario Patrimonio artistico e culturale e su come intraprendere iniziative che possano creare opportunità.

Ricordiamo che Tiziana D’Angelo, dallo scorso gennaio è la nuova direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia. Archeologa milanese ha studiato tra l’Italia, l’Inghilterra e gli Stati Uniti. Appena conseguito il dottorato, è prima a Berlino, come borsista di ricerca dell’Archaeological Institute of America e del Deutsches Archäologisches Institut (2013), e poi a New York, dove lavora nel Dipartimento di Arte Greca e Romana del Metropolitan Museum of Art in qualità di Jane and Morgan Whitney Postdoctoral Fellow (2013-14). Vincitrice di una Lectureship in Classical Art and Archaeology a tempo determinato presso la University of Cambridge (2014-18) e durante questi anni è anche Fellow, Director of Studies in Classics e Tutor a St Edmund’s College, Cambridge. La dottoressa D’Angelo ha partecipato a campagne di scavo in Italia e Turchia, ha collaborato a progetti di mostre allestite in musei italiani e stranieri e alla realizzazione di alcuni documentari. I suoi campi di ricerca si estendono dal mondo greco a quello romano, etrusco e italico, con una particolare attenzione alla pittura antica, all’arte e archeologia dell’Italia meridionale e alla ricezione dell’arte classica in età moderna. Gli studi di pittura antica indagano sia aspetti iconografici e iconologici sia questioni tecniche connesse all’uso dei pigmenti. Da alcuni anni si dedica anche allo studio delle dinamiche di interazione tra popolazioni indigene, greche e romane in Italia meridionale nel I millennio a.C. Le sue numerose collaborazioni con musei le hanno inoltre consentito di occuparsi di collezioni di antichità, esplorando il panorama del mercato d’arte antica tra XVIII e XX secolo.

“Sono molto contento che uno dei siti culturali più importanti del nostro Paese sia affidato ad una figura di grande spessore e competenza come quello della Dott.ssa D’Angelo – si legge in una nota di Pellegrino – Certamente non faremo mancare il nostro sostegno e la nostra collaborazione”.