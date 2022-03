Basket, Serie C Gold: La Diesel Tecnica mantiene l’imbattibilità al Palazingaro. Battuto Cercola 85-56

Ormai si gioca praticamente ogni 3 giorni, ed il campionato di serie C Gold vive probabilmente la parte più interessante della fase regolare. Al PalaZingaro arriva il Basket Cercola squadra che fino ad ora non ha avuto un percorso entusiasmante.

I blue boys devono fare a meno di Merlo e Mbaye entrambi non sono in condizione di scendere in campo, così coach Paternoster fa di necessità virtù.

Garcia prende in mano la squadra fin dall’inizio e insieme a Morciano e Misolic fa capire agli ospiti che la Diesel Tecnica vuole continuare con la sua striscia di vittorie a Sala Consilina. Difatti malgrado il Basket Cercola provi ad impensierire, grazie alla velocità dei suoi migliori elementi, il team salese, si mette d’avanti con giocate rapide ed una difesa molto attenta. Altavilla e Castellitto giocano portando il solito positivo contributo. Mezzacapo e Gangale si fanno apprezzare per la dedizione con la quale giocano quando vengono chiamati ad entrare sul parquet.

La regia della squadra viene sapientemente divisa tra Garcia e De la Cruz, quest’ultimo con una inusuale maglia n°11, fanno girare il quintetto in campo con una rapidità ormai nota. All’improvviso si accende la luce di Morciano, che comincia a martellare il canestro avversario da ogni posizione. Il n°14 salese colpisce e difende alla

grande concludendo come miglior realizzatore della gara. Finisce cosi 85 a 56 per la Diesel Tecnica di Sala Consilina che continua a navigare nelle posizioni nobili della classifica.

Questa partita sarà però ricordata come la gara del 24, proprio così il n°24 Gianluca Campaiola, colui che è praticamente cresciuto su questo campo, che dire della sua prestazione, se non che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi, con una marea di rimbalzi difensivi e offensivi recuperati e dati ai compagni, combattente nato ha dominato sotto i tabelloni con una prestazione che mai avevamo visto in questa stagione. È lui l’uomo copertina della serata, ma non diteglielo, non lo ammetterà mai, testa bassa e lavorare, questo è Campaiola,

coach Paternoster sa bene che su di lui potrà sempre contare.

Di seguito i tabellini, Morciano 27 punti, Garcia 20, Misolic 10, Mezzacapo 9, Gangale 7, De la Cruz 4, Campaiola 3, Altavilla 3.

per dei parziali di tempo, 23-15, 42-35, 64-45, 85-56

Domenico Iuliano,

Ufficio stampa Diesel Tecnica Sala Consilina