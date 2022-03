La Giunta di Polla delibera per l’istituzione della “Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati”

Con una delibera di giunta, l’amministrazione comunale di Polla, guidata dal sindaco Massimo Loviso ha approvato l’istituzione della “Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati”. Il Comune di Polla, dal 1993 , si legge nella delibera di giunta pubblicata sull’albo pretorio on line del Comune, ha messo in atto il progetto “Un albero per ogni neonato”. Ancora, nel 2002 nell’ambito della progettazione relativa alla legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” veniva inserita l’iniziativa “Nati per leggere”, consistente nella distribuzione di un volumetto ad ogni bambino nato a Polla che, con l’aiuto della famiglia, avrebbe imparato a sfogliare successivamente negli anni. Nel 2019 è stata avviata l’iniziativa denominata “Welcome on board”, nata dalla volontà di dare il benvenuto ai nuovi nati a Polla, attraverso la donazione ai bambini di una copia della “Costituzione della Repubblica Italiana”. Per il secondo anno l’Associazione Cor et Amour , che coordina la Rete Nazionale degli Assessori alla Gentilezza, nell’ambito del progetto Costruiamo Gentilezza propone per il 21 Marzo un’iniziativa dedicata all’accoglienza “istituzionale” nella Comunità per i nuovi nati. “In un momento complesso come quello che stiamo vivendo , si legge ancora nella delibera, dare il benvenuto al nostro futur” attraverso questa iniziativa ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di speranza di cui il nostro presente ha bisogno per ripartire”. E sulla scia delle iniziative intraprese in passato, la giunta ha deliberato per l’istituzione della “Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati” che ha “come simbolo una chiave, (la chiave della gentilezza della città), con cui i nuovi nati vengono accolti simbolicamente nella comunità. L’intenzione dell’Amministrazione è quindi aderire alla Giornata Nazionale della Gentilezza per i nuovi nati organizzando per il giorno 20 Marzo una cerimonia in cui mettere a dimora gli alberi per tutti i nati nel 2021 oltre che per presentare un’installazione dedicata alla simbologia dell’albero della vita. Nel corso della cerimonia saranno presentati i bambini alla Comunità e sarà consegnato ai loro genitori il simbolo della chiave, una chiave molto speciale” .