Basket, Serie C Gold: Festa grande al Palazingaro, la Diesel Tecnica batte la Miwa Benevento 93-84

Arriva al PalaZingaro la Miwa Benevento, una delle poche squadre ad essere riuscita a battere nel girone d’andata la Diesel Tecnica di Sala Consilina e la tensione sale a mille. I ragazzi di coach Paternoster si giocano una carta importante contro una delle dirette avversarie alla corsa per i migliori piazzamenti play off.

Il PalaZingaro è gremito la tifoseria salese come sempre risponde presente all’evento.

Pronti via e la Diesel Tecnica parte a mille, Garcia esplode i suoi colpi migliori Merlo e Morciano lo assistono. Ma tutta la squadra gira alla grande, gli ospiti sono sorpresi, quasi non credono ai loro occhi. Il gioco dei blue boys è bello da ammirare e produce i frutti sperati. Alla fine del primo quarto, la diesel Tecnica chiude con un 31 a 19 di tutto rispetto, troppo forti, troppo belli da vedere.

Il pubblico è entusiasta, uno spettacolo così forse ancora non si era visto. Nel secondo periodo la musica non cambia, e gli ospiti sono messi alle corde il vantaggio salese aumenta ancora fino ad + 23 caratterizzato anche dai colpi di Gangale, Mezzacapo e De la Cruz, con Misolic costretto a fare a “sportellate” in area recuperando però palloni importanti e facendosi trovare sempre pronto. La

partita è stata studiata nel migliore dei modi e coach Paternoster gongola.

Di fronte però non c’è una squadra allo sbando, anzi grazie ad un rilassamento più mentale che fisico dei nostri, piano piano i beneventani cominciano e rifarsi sotto, il loro gioco inizia a produrre dei frutti insperati e grazie a qualche sbafatura difensiva dei ragazzi della Diesel Tecnica praticamente si riapre la gara.

L’ultimo periodo non è per gente dalle coronarie deboli, La Miwa ricuce il distacco fino ad un -3 incredibile agli occhi dei tifosi presenti. Qui però arriva la migliore risposta possibile dei ragazzi salesi, che giocando con attenzione e grande collaborazione riescono a rintuzzare il possibile recupero avversario e a riportarsi alla fine di una gara bellissima, di nuovo sul + 9. Ora la differenza tra due delle squadre più forti del campionato dice +1 per la Diesel Tecnica di Sala Consilina, che ribalta quanto accaduto all’andata.

93 a 84 e tutti sotto le docce, vincitori e vinti, la rincorsa ai play off entra nel vivo.

Marcatori: Garcia 19 punti, Merlo 17, Misolic 12, Gangale, De la Cruz, Morciano 11, Mbaye e Mezzacapo 6.

Di seguito i tabellini,

per dei parziali di tempo, 31-19, 56-36, 76-62, 93-84

Domenico Iuliano, Ufficio stampa Diesel Tecnica Sala Consilina