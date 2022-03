Gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Caggiano impegnati in un percorso sulla storia della legalità

Un viaggio nella storia della legalità, partendo dalla storia Antica di Sparta e Atene, passando per il Medioevo fino ad arrivare all’età moderna. E’ il percorso compiuto dagli alunni dell’istituto comprensivo di Caggiano che ha aderito alla Festa della Legalità. I giovani studenti, grazie ai loro docenti, hanno potuto scoprire come la “libertà è una condizione inalienabile della liberà, dove non vi è libertà non vi può essere legalità”, come sosteneva Pietro Calamandrei. Gli alunni della scuola primaria di Caggiano, nello specifico i bambini delle classi quarte e quinte, sono stati impegnati a realizzare dei cartelloni che illustrano come Aristotele e Licurgo si erano già posti, al loro tempo, il problema di come risolvere questioni di origine legale di come far rispettare le leggi che dovevano tutelare Stato e Cittadino in nome della dignità di tutti e di ciascuno. Gli studenti hanno illustrato quali sono le parole ed i colori della legalità e lanciato un grido di appello, affinché cessi la guerra. Gli studenti della scuola secondaria di Caggiano si sono, invece, occupati di costruire un percorso che riguarda il medioevo. Gli alunni di prima B hanno analizzato le fonti e i documenti storici delle prime leggi dell’Alto Medioevo. Gli alunni di prima A hanno invece ripercorso ed approfondito le leggi del Basso Medioevo. L’Illuminismo, invece, è il periodo storico analizzato ed approfondito dagli alunni della seconda classe ripercorrendo le tappe di un passaggio storico-culturale che ha inneggiato a valori fondamentali come la libertà e la tolleranza. Infine gli alunni di terza A hanno concentrato la loro attenzione sui volti del coraggio, ossia tutte quelle persone che per difendere la legalità hanno perso la vita: tra questi, don Peppe Diana.Sono state preparate per tutti coloro i quali sono intervenuti alla manifestazione delle pergamene contenenti le frasi più significative sulla legalità e le “Gru della pace” ,origami realizzati con l’uso di carta colorata e riciclata. A fine percorso, infine, una delegazione di allievi, la classe IIIA, insieme al vicesindaco di Caggiano, Pasquale Lamattina, all’amministrazione comunale e tutte le personalità intervenute, si è recata nella piazza di Caggiano per piantare “L’albero della Legalità” in memoria di don Peppe Diana e di quanti hanno lottato e dato la vita per essa.