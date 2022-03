Imparare una lingua straniera per accedere a più opportunità professionali e lavoro a distanza

Attualmente è diventato indispensabile conoscere le lingue straniere sia per ottenere maggiori possibilità rispetto al settore professionale e universitario, sia perché è importante per comunicare a livello sociale, dove un meltin pot di culture e lingue vivono in equilibrio, perfettamente integrate. Apprendere una o più lingue straniere, significa non solo poter sfruttare maggiori opportunità professionali compreso il lavoro a distanza e lo smartworking, ma si traduce anche con l’avere più opportunità di essere assunti e fare carriera.

Smartworling, lavoro a distanza e formazione online

Lo smartworking e il lavoro a distanza stanno caratterizzando sempre di più la nostra contemporaneità, l’era multimediale, dove internet gioca un ruolo centrale per qualsiasi settore, in un mercato sempre più ampiamente globale per qualsiasi attività commerciale e professionale. Riuscire a lavorare da casa può essere la soluzione più comoda sia per chi vive in grandi città come per chi si trova in piccoli paesi, inoltre, consente di avere maggior tempo libero a disposizione perché non c’è bisogno di raggiungere luoghi fisici sia per lavorare che per studiare. Anche per quanto riguarda la formazione stessa, le lezioni online svolgono un ruolo chiave per apprendere una lingua straniera, app e piattaforme come Zoom e Google Meet, sono utili per studiare e per lavorare, partecipare a riunioni, briefing e meeting con i colleghi e superiori.

Sfruttare le piattaforme online per ottimizzare i tempi

Imparare una nuova lingua online può essere un ottimo modo per ottimizzare i tempi di studio, infatti le piattaforme dedicate, offrono percorsi formativi personalizzati, tutor a disposizione degli studenti e flessibilità degli orari delle lezioni. In questo modo è possibile migliorare le proprie competenze linguistiche in poco tempo e cercare offerte di lavoro in altre lingue, a seconda di quella che si conosce meglio, per lavorare a distanza.

Aggiornarsi attraverso le tv internazionali, seguendo programmi e news in lingua originale

Per accelerare il processo di apprendimento di una lingua straniera è fondamentale fare una full immersion nel linguaggio. Aggiornarsi e abituarsi al linguaggio guardando le tv internazionali, seguire programmi, news e approfondimenti in lingua straniera, è sicuramente un ottimo esercizio ma deve essere integrato con la produzione attiva scritta.

Divertirsi guardando serie tv, film e cartoon in lingua originale

Anche divertirsi può essere un ottimo metodo di apprendimento delle lingue straniere. Vedere le serie tv, i film e i cartoon in lingua originale, rappresentano un ottimo esercizio, soprattutto per comprendere meglio la traduzione di parole, frasi e modi di dire da una lingua all’altra. Per integrare questo tipo di esercizio con la produzione attiva, è possibile lasciare feedback e commenti ai video su internet in lingua originale.

Chattare e comunicare sempre con persone madrelingua

Non solo semplici feedback e commenti ma soprattutto chattare con persone madrelingua o tenere un diario in lingua straniera, rappresentano molto di più che semplici esercizi per migliorare le competenze linguistiche. In fondo è importante apprendere almeno una o più lingue straniere per avere maggiori opportunità di lavoro a distanza.