Basket, Serie C Gold: Ancora un’importante vittoria per i Blue Boys, che vincono 92-85 ad Agropoli

Il campionato di C Gold procede spedito e La Diesel Tecnica di Sala

Consilina va a fare visita al New Basket Agropoli al PalaGreen. I blue

boys di coach Paternoster arrivano da una serie di importanti

vittorie ottenute giocando una pallacanestro molto efficace e allo

stesso tempo bella da vedere. Oggi però i padroni di casa non

vogliono solo essere attori di seconda fascia ma iniziando da subito

molto bene, fanno capire che la loro sarà una partita tutta testa e

cuore. La Diesel Tecnica non si lascia impressionare e con un

Misolic subito in palla assistito benissimo da Garcia e De La Cruz

tengono a freno l’impeto degli avversari, portandosi in vantaggio

tenendo bene il campo grazie alla solidità difensiva e ad un

Morciano che comincia a fare danni dalla lunga distanza. Il primo

periodo termina in perfetta parità 22 a 22 una partita che vive su

ritmi molto alti.

Nella ripresa Paternoster apporta delle modifiche che risultano da

subito efficaci, Merlo va in cabina di regia e comincia a dispensare

palloni per i compagni, non disdegnando le solite realizzazioni alle

quali il play argentino ci ha abituati in questa stagione. Il capitano

Garcia gioca dettando i ritmi giusti e la sua presenza in campo resta

per gli avversari una costante spina nel fianco. Alla pausa lunga i

ragazzi di Sala sono sul +10 con un 52 a 42 di tutto rispetto.

Si ricomincia e qualcosa si inceppa, i padroni di casa si rifanno

subito sotto con dei tiri pesantissimi, che sembrano mettere in

difficoltà la difesa della Diesel Tecnica, malgrado il coach provi a

trasmettere tranquillità i ragazzi non riescono a reagire come

potrebbero e subiscono il completo ritorno degli avversari, che

passano in vantaggio e sperano nel grande colpo della domenica.

Inizia l’ultimo e decisivo quarto di gioco la tensione è alta e le due

squadre in campo cominciano a sentire anche un po’ di fatica. Ma

è in questi momenti che i blue boys tirano fuori il meglio e grazie

ad una pressione difensiva e ad alcune soluzioni offensive ottimali,

trovano sotto il tabellone con Misolic, dalla lunga distanza con

Morciano dei punti pesantissimi per tornare in vantaggio ed

evitare, anche se con fatica, il ritorno degli avversari.

La partita finisce sul 92 a 85 per la Diesel Tecnica di Sala Consilina

che continua a correre per le prime posizioni della classifica, e si

prepara ai prossimi decisivi impegni con maggiore consapevolezza

dei propri mezzi.

Marcatori: Misolic 20 punti, Merlo 19, Morciano 18, De la Cruz 13,

Garcia 10, Gangale 5, Mezzacapo e Mbaye 2

Di seguito i tabellini dei parziali di tempo,

22–22, 52–42, 69–72, 92–85



Domenico Iuliano, Ufficio stampa Diesel Tecnica Sala Consilina