Il direttore sanitario dell’ospedale “Curto” di Polla risponde ai sindacati: “Accuse gratuite”

Il direttore sanitario dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, Pasquale Vastola, con un lungo documento alle note a firma delle sigle sindacali Cisl e Fials nelle quali sono riportate, secondo il dirigente dell’ospedale pollese, “accuse ingiuste” verso la sua persona. “Se le faccio io le accuse (e non gratuite ma documentate!), sottolinea Vastola, voglio vedere come la mettono con l’opinione pubblica, ma non con i pochi fortunati, ma con la tantissima gente che abbisogna dell’assistenza sanitaria pubblica perchè non può permettersi quella privata”. Nel documento Vastola risponde quindi ad una serie di dichiarazioni dei sindacati. “ Questa Direzione non tergiversa e non rimanda affatto a responsabilità di chicchessia e, nel contempo si assume la piena responsabilità di quello che dice. Lo straordinario deve essere preventivamente autorizzato; non si può corrispondere orario di Iavoro straordinario se non è stato prima reso l’orario di lavoro ordinario, orario per il quale viene corrisposto Io stipendio di base. E questo vale anche per la Dirigenza (attività ALPI aggiuntiva). Come le S.S.L.L. ben sanno, la scrivente Direzione ha disposto, assumendosene tutte le responsabilità e diversamente da quanto verificatosi negli anni precedenti, che l’orario risultante al 31 Dicembre 2022 fosse indistintamente ribaltato sull’anno seguente (non solo l’orario negativo ma anche l’orario positivo), e come le S.S.L.L. forse non sanno questa Direzione è fortemente impegnata nella qualificazione di Percorsi, di Servizi e di Attività Sanitarie per ottenere le quali occorre la collaborazione di tutti, onde consentire di ottenere i risultati concreti nell’interesse dell’utenza, del territorio, e quindi degli stessi lavoratori che per costoro professionalmente esistono. Il disappunto indirizzato a questa Direzione va pertanto indirizzato ai mittenti. Per quanto riguarda l’accusa di difficoltà comunicativa, il direttore sanitario ricorda ai destinatari del documento che la direzione sanitaria ha previsto un incontro mensile ogni primo mercoledì del mese. “E nell’ultimo mese, sottolinea il direttore sanitario, una sola Organizzazione Sindacale si è presentata. Vastola definisce “gratuita” anche l’affermazione “di una Direzione ormai Iontana anni luce dalle problematiche comuni”, ribadendo al contrario: “ Questa Direzione si sta impegnando a tempo pieno per problematiche strategiche che proiettano il Presidio Ospedaliero negli anni luce del futuro”. Il direttore sanitario, poi, elenca tutti i servizi potenziati e riattivati nel corso degli ultimi mesi anche relativi al distretto sanitario 72 sempre da lui diretto.

Di seguito, il documento integrale a firma del direttore sanitario dell’ospedale di Polla, Paquale Vastola.

Leggi il documento