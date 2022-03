Basket, Serie C Gold: Battuto anche il Basket Potenza, la Diesel Tecnica vola tra le grandi della C Gold

Il recupero della 1° giornata di andata tra la Diesel Tecnica di Sala

Consilina e l’University Basket Potenza, è un banco di prova

importante per i ragazzi di coach Paternoster che arrivano a questa

partita dopo una serie di prestazioni di alto livello.

Il PalaZingaro è occupato per quasi tutti i posti disponibili nel

rispetto della normativa anti covid, ed i tifosi dei blue boys fanno

sentire ai loro beniamini tutto il calore e l’affetto possibile.

Si parte, gli ospiti vanno subito in vantaggio con delle soluzioni

dalla lunga distanza che mettono in apprensione la difesa della

Diesel Tecnica. I ragazzi di Paternoster cercano di ricucire da subito

lo strappo iniziale ma faticano a trovare spazi utili per acquisire

vantaggi. La partita è comunque bella, il gioco è intenso, Merlo e

De la Cruz guidano i compagni con Morciano e Misolic, che sotto i

canestri combattono contro tutta la difesa avversaria. Ma gli ospiti

sono in palla è grazie comunque alla loro caratura tecnica di livello,

tengono dietro i blue boys che restano attaccati, ma non riescono a recuperare lo svantaggio. Il primo periodo finisce con un –7 per

la Diesel Tecnica (22 a 29)

Nel secondo tempo le cose cominciano a cambiare, gli ospiti non

sono cosi infallibili ai tiri, grazie ad una migliore pressione difensiva

chiesta da Paternoster ai suoi, che anche in attacco trovano

maggiore frequenza realizzativa, ed operano il tanto atteso

sorpasso (43 a 42). La partita entra nella sua fase decisiva, con i

potentini, che ritornano sopra grazie ancora a dei tiri pesanti, ma

la Diesel Tecnica non molla Garcia, Mezzacapo, Morciano, Merlo

Misolic, tutti a dare il massimo per evitare la fuga avversaria che

potrebbe essere decisiva, Gangale e Mbaye danno il loro positivo

contributo, De la Cruz spesso è il titolare della regia e sfida la difesa

potentina a viso aperto. La squadra di Sala non riesce però a

raggiungere gli avversari che sono sempre d’avanti, sembra una

partita stregata, per i colori di casa, ma a poco meno di 3’ alla fine

con uno svantaggio di 8 punti, ecco che accade l’imponderabile.

Garcia, Merlo e Morciano, diventano dei tiratori infallibili, la difesa

blocca le soluzioni degli ospiti che vanno in tilt e subiscono un

devastante passivo. Gangale realizza con freddezza due tiri liberi

decisivi e poi tutto sembra facile, il Basket Potenza non segna più

mentre i blue boys, davanti ad un pubblico in delirio, vincono la

partita forse più difficile fino a questo momento e volano tra le

grandi del campionato.

Marcatori: Morciano 27, De la Cruz 16, Garcia 12, Misolic 10, Merlo

9, Mezzacapo 6, Gangale 2

Di seguito i tabellini dei parziali di tempo,

22–29, 43–42, 57–64, 82–74



Domenico Iuliano, Ufficio stampa Diesel Tecnica Sala Consilina