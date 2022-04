L’Asl Salerno non rinnova il contratto a 40 lavoratori interinali. La Cisl: “Difficoltà a Polla e Sapri”

Nuova denuncia da parte della Cisl in merito alla riorganizzazione dei servizi all’ASL Salerno. “C’è immobilismo”. L’ultima vicenda rimarcata dal sindacato è quella che ha riguardato oltre 40 lavoratori interinali. “I contratti in scadenza non sono stati più prorogati per operatori inseriti nei reparti di Ostetricia e Ginecologia, Servizi Psichiatrici, Area Penale”. All’Ospedale di Polla a 2 Ostetriche non è stato rinnovato il contratto lasciando la Ginecologia e Ostetricia “in balia delle onde dal mese di Aprile 2022 in attesa di nuovo personale reclutato da graduatoria di fuori provincia e che potrebbe non dare gli effetti previsti, tenuto conto che i candidati sono nella maggior parte dei casi non residenti nella nostra provincia. A Sapri sono state cacciate fuori senza sostituzione 3 ostetriche. Ne deriva che allo stato presso il reparto sono operative 4 Ostetriche di cui una Coordinatrice, 1 in malattia Covid, 1 con limitazioni per cui è esonerata dall’espletare attività in sala parto e 1 beneficiaria di Legge 104. Appare evidente che se non si risolve la problematica nell’immediato a breve la struttura dovrà essere chiusa e le attività dirottate presso altre strutture, forse della Basilicata”. La Cisl segnala anche il caso di Battipaglia “dove purtroppo di 7 unità mancanti, 6 per l’ospedale e una per il distretto, su 6 unità ne sono state sostituite solo 2 per il reparto nel mentre al distretto sanitario nessuna operatrice è stata reclutata. Stessa sorte per la UOSM di Cava dei Tirreni/ Costiera dove l’infermiere non è stato sostituito per cui saranno oltre 1500 le ore di straordinario occorrenti per garantire la continuità assistenziale”. Continuare a sottolineare l’assenza della direzione strategica dell’ASL Salerno “oramai sta diventando una consuetudine anche troppo stucchevole – dichiarano Pietro Antonacchio Capo Dipartimento Sanità Pubblica e Alfonso Della Porta Segretario Provinciale della CISL FP di Salerno – Certo che il territorio salernitano meriterebbe maggiore attenzione soprattutto da parte dei sindaci di alcune cittadine ove sono ubicate strutture sanitarie. Purtroppo oltre all’ASL sono anche loro i più pericolosi assenti