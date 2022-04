Grotta di Pertosa-Auletta. Il sindaco Barba: “Serve unione di intenti e sulla Fondazione confido nelle decisioni della Regione”

Nei giorni scorsi il consiglio comunale di Auletta ha ratificato la sentenza della Cassazione sugli usi civici della Grotta di Pertosa Auletta, sentenza del 2014 e consiglio comunale più di carattere politico che per la sentenza. Durante il consiglio comunale è emerso, ancora una volta, la battaglia, sempre politica intorno alla Fondazione Mida. In un primo momento avevamo scritto che il sindaco di Auletta avesse proposto un consiglio comunale condiviso, invece la proposta è stata di uno degli ex amministratori di Auletta, intervenuti in consiglio comunale. Rettifichiamo quindi quando scritto e comunque subito corretto.

Sulla delibera è intervenuto anche il sindaco di Pertosa, Domenico Barba, più volte chiamato in causa. Pessolano ha chiarito la stima per Barba anche se lo ha accusato di indecisionismo. “La delibera – ha scritto Barba – offre poco o nulla di nuovo trattandosi di una sentenza notificata nel 2014 e sedimentata.. È superfluo aggiungere che essa non può essere vista come la chiave che possa scoperchiare il vaso di pandora contenente liti e divisioni che appartengono ad un’altra era. Il presente e soprattutto il futuro lo si scrive insieme e si legge Fondazione Mida. Il mio concetto di “insieme” parte da Auletta e Pertosa ma punta ad allargarsi (altro che contrasti e particelle catastali da picchettare) ad un territorio più ampio, coinvolgendo tutti gli attori territoriali che portano in dote bellezza paesaggistica e culturale in modo da creare sviluppo condiviso e duraturo, dove le Grotte possano fungere da punta dell’iceberg. Vanno in questa direzione le interlocuzioni che stiamo mettendo in campo con Polla, Caggiano e Petina, solo per citarne alcune”.

Una ratifica politica quindi soprattutto in seno alla battaglia sulla Fondazione Mida. Pessolano ha chiesto, e non solo dal consiglio, discontinuità. Ovvero, tra le altre cose, che D’Orilia non sia più il presidente il cui mandato è scaduto a febbraio. “Alla luce di ciò dichiaro, laddove ve ne fosse il bisogno, che il mio agire è deciso e chiaro e contempla due

punti fermi: la comunione di intenti, sia da un punto di vista istituzionale che sociale, con Auletta (a prescindere dai sindaci) nella misura in cui si continui sul percorso di sviluppo e gestione turistico intrapreso più di un decennio fa e la Fondazione MIdA (a prescindere dai presidenti), intesa come strumento necessario per raggiungere una crescita strutturale dei nostri borghi. La mia stella polare è la Regione Campania, socio fondatore della Fondazione alla quale, in funzione dell’ormai prossima nomina del presidente, ho consegnato il mio pensiero che non contempla “nomi” bensì “profili”: nel limite delle mie prerogative ho chiesto che la fondazione sia presieduta da “un alto profilo” e che soprattutto essa sia garante e custode delle “colonne” che tengono in piedi la struttura MIdA”.