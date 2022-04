Basket, Serie C Gold: Al PalaZingaro cadono tutte, anche le 1° della classe

E’ il giorno tanto atteso, al PalaZingaro arriva la JuveCaserta, la

prima in classifica e tutto l’ambiente è carico per una sfida così

importante. Paternoster ha preparato con cura la partita e chiede

ai suoi solo un ’ ulteriore conferma dell’ottimo stato di forma fisico

e mentale visto nelle ultime uscite.

Agli ospiti mancano dei pezzi importanti, ma il roster è comunque

tale da incu tere paura a chiunque.

Iniziano benissimo i blue boys , girano grazie alle solite manovre ,

che partono dalle mani di Merlo e Garcia, Morciano e Misolic

devono fare gli straordinari nell’affrontare la difesa avversaria. De

la Cruz è determinante con la sua veloci tà, Mbaye in difesa una

roccia, Gangale e Mezzacapo al lavoro sporco contro giocatori di

livello. La Diesel Tecnica di Sala Consilina è subito d’avanti sospinta

come sempre dal suo pubblico meraviglioso, La JuveCaserta però

è un osso duro ed è sempre pront a ad avvicinarsi minacciosa.

Oggi però i suoi tiratori non sono in palla e si vede subito. Il primo

quarto finisce con un +5, Paternoster si fa sentire dalla panchina,

ma in verità i correttivi da ap portare non sono tanti. Nel secondo

periodo la Diesel Tecnica, continua a tenere il pallino del gioco, gli

ospiti continuano a non essere infallibili dalla lunga distanza e la

difesa bianco/azzurra regge benissimo. Garcia, Merlo e De la Cruz,

sono di un altro livello, difendono, passano e realizzano co n

regolarità, Misolic sotto canestro realizza tiri importanti, Morciano

come sempre si fa apprezzare per le sue “bombe” forse oggi meno

numerose, ma sempre messe nei momenti opportuni e poi c ’ è lui

il “ capitano Garcia ” vederlo giocare è un vero piacere per gli occhi

e per il cuore. Piano piano gli ospiti, che per la cronaca, non

mollano mai , vengono st accati ancora di pi ù, la Diesel Tecnica

prende il largo, alla fine saranno +20 le distanze, e gioca sul velluto

mandando ancora una volta in estati il proprio pubblico. Coach

Paternoster assieme a tutto il team si gode quest’altro successo

casalingo e prep ara il rush finale, per affrontare i prossimi play off ,

partendo dalla migliore posizione possibile .

Per gli intenditori un proverbio dice che “l’appetito vien

mangiando” quella vista questa sera è una squadra molto

affamata, buon cena blue boys.

Di se guito i tabellini, Merlo 21 pu nti, Morciano 18, Misolic e

Garcia 16 , Gan gale 8, De La Cruz 5

per dei parziali di tempo, 2 2 – 17 , 45 – 33 , 6 3 – 47 , 84 – 6 4