La “Disfida della Fondazione Mida”. D’Orilia lascia la presidenza: “Deluso da Barba e dagli attacchi di Pessolano”

Francescantonio D’Orilia non è più il presidente della Fondazione Mida. In realtà il suo mandato era scaduto a febbraio ma D’Orilia in assenza della nomina di sostituti aveva continuato a interim. Tuttavia la battaglia di potere sulla Fondazione Mida, le accuse lanciate dal sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, la posizione non decisa del primo cittadino di Pertosa, Domenico Barba hanno portato, lo storico presidente a inviare il suo addio al presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca.

“Dopo un lungo periodo di riflessione – rimarca il presidente D’Orilia – in cui ho avuto modo di ripercorrere dodici anni di straordinaria responsabilità che anche grazie alla sua fiducia mi hanno consentito, insieme a tante altre figure e collaboratori di grande spessore culturale e morale, di portare la Fondazione MIdA a raggiungere traguardi insperati di visibilità internazionale, di sostenibilità economica, ambientale e sociale, mi vedo costretto a non rendermi più disponibile nel ricoprire la carica di Presidente. La situazione dei rapporti con le amministrazioni locali e soprattutto il loro atteggiamento denigratorio, offensivo ed irriconoscente nei confronti della gestione della Fondazione, non mi lascia altra scelta. Per il bene comune e affinché la mia permanenza alla guida della Fondazione non offra ulteriori alibi che

possano alimentare divisioni tra le due amministrazioni, le quali di comune accordo da tempo ritengono, l’una gridandolo e l’altra ribadendolo con un silenzio complice e assertivo, nelle più svariate sedi, pubbliche e istituzionali, che la mia presidenza e il mio operato sono ingombranti, quando non esplicitamente indesiderati, sono certo che comprenderà le ragioni, tanto meditate e sofferte di questa mia decisione”.

D’Orilia e Pessolano sono ai ferri corti da anni. Una lotta di potere e di politica. Le ultime gocce che hanno portato alla decisione sono state il Consiglio Comunale ad Auletta per la ratifica della sentenza della Cassazione sul possesso delle Grotte dell’Angelo durante il quale il sindaco Pessolano ha nuovamente attaccato D’Orilia e la risposta del sindaco di Pertosa, Barba, il quale “ha ritenuto di rispondere con un comunicato stampa che lascia intendere chiaramente come la responsabilità di questi dissidi sia da far ricadere sulla eventuale decisione della Regione di riconfermarmi nella mia carica di Presidente. E’ stato proprio l’atteggiamento tenuto dal Sindaco Barba che mi ha spinto a comunicarle questa

decisione, che purtroppo devo dichiarare come irrevocabile. Paradossalmente da un lato il sindaco di Pertosa ribadisce in tutte le sedi l’intoccabilità della Fondazione e definisce sua “Stella Polare” la Regione Campania, ovviamente nella persona del suo Presidente, dall’altro però non ha mai reagito agli attacchi ingiustificati e gravissimi di “mala gestione” fatti dal sindaco di Auletta al rappresentante legale della Fondazione che è un nominato dalla Regione Campania. Ancora più paradossale, e per me motivo di profonda amarezza, che lo stesso Barba non abbia mai sentito

il bisogno, anche solo per un senso elementare di giustizia, per dovere istituzionale, di difendere una gestione che ha solo ottenuto risultati positivi, ragguardevoli in termini sia economici che di valorizzazione e tutela di un bene di grande valore come Le Grotte di Pertosa Auletta”.