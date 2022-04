Sport e inclusione nel Vallo di Diano: il Sentiero fa canestro con il progetto Baskin

Nella Base Nato di Bagnoli a Napoli il suono della sirena è quello anche della integrazione con un progetto importante portato avanti anche nel Vallo di Diano: il Baskin. A Napoli, infatti sono scese in campo le squadre per la prima, storica partita del campionato Baskin Campania, promosso dall’Ente Italiano Sport Inclusivi lanciando, il primo seme verso un terreno che chiama accoglienza e umanità e ovviamente del sano agonismo. Portacolori del Vallo di Diano e anche della provincia di Salerno è il Sentiero Baskin. Il baskin è una nuova attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari ed innovative. Un regolamento, composto da 10 regole, ne governa il gioco conferendogli caratteristiche ricche di dinamicità e imprevedibilità. Questo nuovo sport è stato pensato per permettere a normodotati e disabili di giocare nella stessa squadra (composta sia da ragazzi che da ragazze). In effetti, il baskin permette la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale) che consenta il tiro in un canestro. Si mette così in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali e questa proposta, effettuata nella scuola, diventa un laboratorio di società.

In prima fila in questo progetto è Il Sentiero, cooperativa valdianese guidata da Fiore Marotta. Partecipano al progetto anche i Minori Stranieri non Accompagnati, progetto portato avanti proprio dal Sentiero, gli ospiti della struttura “La Bottega dell’Orefice” diretta da “L’opera di un altro” e per la parte delle attività sportive, la Polisportiva Valdiano Sant’Arsenio. L’obiettivo del baskin e del progetto è una “generalizzazione” del basket poiché permette a tutti di poter arrivare all’obiettivo finale: provare il piacere di sentirsi determinanti facendo canestro. La coach è Annalia Cutolo.

Tutti in questo processo possono arrivare all’obiettivo comune: persone con disabilità, fisica, intellettiva, senza distinzione di genere, maschi e femmine. Nel Baskin è risaltata l’eccellenza che ognuno possiede nell’esprimere il suo ruolo in campo, diventandone un fattore di inclusione.

“La finalità è – hanno spiegato dalla cooperativa Il Sentiero – è potenziare l’inclusione sociale attraverso la piena partecipazione di tutti con o senza “bisogni educativi speciali”, facendo tesoro della pluralità umana, tutelando la fragilità di ognuno e valorizzando le eccellenze di tutti. Inoltre sviluppare una nuova cultura inclusiva favorendo l’apprendimento di un nuovo sport capace di esaltare concretamente i principi e i valori di una società inclusiva, attraverso una reale ed visibile collaborazione che valorizzi la capacità di ciascuno e sfida le barriere tra lo “sport per disabile” e lo “sport per normodotati” .