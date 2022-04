Flessioni e vessazioni se in ritardo: bufera nella scuola di ortopedia dell’Unisa

Flessioni e altri tipi di vessazioni, come pagare la colazione per tutti. E’ quanto sarebbe accaduto nella scuola di Specializzazione di Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Salerno e che fa riferimento all’ospedale “Ruggi” di Salerno agli specializzandi che arrivavano tardi a lezione. Le presunte pratiche sono state denunciate da un’associazione studentesca “Associazione Liberi Specializzandi” che ha riportato in un lungo post quanto sarebbe accaduto nella scuola segnalando i fatti anche al Rettore dell’università di Salerno, Vincenzo Loia. E proprio quest’ultimo dopo la segnalazione ha avviato delle indagini interne rimuovendo il direttore della scuola di specializzazione, un’istituzione della medicina campana. L’associazione nel post pubblica due fotogrammi delle immagini di videosorveglianza che rivelerebbero i soprusi messi in atto da quello che viene definito il “professor flessioni”. “Questi sono solo due fotogrammi di una lunga serie di materiale video e audio riguardante la pratica attuata in un scuola di specializzazione, si legge nel post, in cui i medici in formazione che fanno tardi in reparto sono costretti (COSTRETTI) a pagare la colazione per tutti e fare flessioni. Ci dispiace, continua il post, constatare che le vessazioni di questo direttore siano conosciute da tempo anche dagli specializzandi al di fuori della scuola: squarciate questo velo di omertà, segnalate le illegalità, fidatevi di noi che quotidianamente facciamo di tutto per rappresentarvi. Il direttore rimosso, colui che sarebbe l’autore di queste vessazioni, è conosciuto come “l’ortopedico dei vip”. Ha curato, infatti, i più grandi giocatori di calcio a livello internazionale. Il Rettore Loia che ha peraltro scritto all’associazione studentesca per informare i componenti che dopo la loro segnalazione è stata avviata un’indagine nell’Ateneo salernitano ha inoltre richiesto al direttore del dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria una relazione dettagliata sui fatti segnalati, riservandosi, a seguito delle dovute verifiche, eventuali altre azioni. Quest’ultimo ha nominato un’apposita commissione di verifica e ha contestualmente avocato a sé la direzione della Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia dell’Università di Salerno. Delle azioni finora avviate è stato informato il ministero dell’Università e della Ricerca”, come spiega una nota dell’Ateneo.