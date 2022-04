Minacce, botte, insulti da tifosi e giocatori: arbitro salvato dai carabinieri ad Agropoli

Minacce, botte, aggressioni all’arbitro di una partita di seconda categoria tra Akropolis, giocata ad Agropoli, e Olimpica Cilento: gara sospeso e pioggia di squalifiche per la squadra di casa e la vittoria a tavolino per 3-0 per gli ospiti. Sono dovuti intervenire i carabinieri per salvare l’arbitro dai giocatori, dall’allenatore e da alcuni tifosi, sia in campo che all’esterno. Tutto ha avuto inizio dopo un calcio di rigore fischiato a favore degli ospiti con conseguente espulsione. Per minacciare il direttore di gara entravano in campo alcuni componenti della squadra di casa, fino a raggiungere l’arbitro ed entravano sul terreno di gioco delle persone non presenti in distinta (ma comunque riconducibili al Perdifumo) che raggiungevano il direttore di gara minacciandolo gravemente ed ingiuriandolo. Riportata momentaneamente la calma, l’arbitro verificava che uno degli invasori era rimasto all’interno del recinto di gioco, continuando a minacciarlo, per cui richiedeva l’intervento della panchina locale, la quale opponeva un rifiuto; tale soggetto veniva allontanato solo con l’intervento del capitano del Perdifumo ma, arrampicandosi sulla recinzione, il sostenitore istigava i calciatori del Perdifumo a colpire l’arbitro. Al minuto 44 un calciatore del Perdifumo, a gioco fermo, prima che la squadra ospite battesse un calcio d’angolo, si avvicinava, perpetrando un atteggiamento intimidatorio, minacciava gravemente il direttore di gara. A seguito della notifica del provvedimento di espulsione, dovuta a tale condotta, l’arbitro veniva accerchiato all’altezza dell’area di rigore dall’intera squadra del Perdifumo, tra cui l’allenatore il quale – stando a quanto riportato nel referto – veniva quasi al contatto con il fischietto testa a testa, minacciandolo ripetutamente e contestualmente strappandogli il cartellino rosso dalle mani e lanciandolo via. La squadra locale iniziava così a spingere il giovane arbitro verso la linea laterale con fare minaccioso e intimidatorio; inoltre, il direttore di gara ha riferito di essere stato colpito con due calci alle gambe. Venivano individuati i giocatori coinvolti ed espulsi, circostanza che faceva venire meno il numero minimo di calciatori in campo ed essendo comunque venute meno le condizioni psico fisiche per la prosecuzione della gara, ritenuta a rischio la propria incolumità, è stata decretata la sospensione definitiva della gara. A questo punto l’arbitro riusciva a fatica a raggiungere gli spogliatoi, anche grazie ad un calciatore che lo proteggeva facendogli da scudo, nonostante il resto della squadra locale lo inseguisse con fare minaccioso ed intimidatorio, urlando minacce di morte. Una volta raggiunto lo spogliatoio, alcuni tesserati cercavano di farvi ingresso tirando numerosi calci e pugni alla porta (tra l’altro priva di serratura), desistendo soltanto all’arrivo di due carabinieri intervenuti successivamente sul posto. E ancora: al momento dell’uscita dallo spogliatoio, i soggetti estranei si facevano trovare fuori dallo spogliatoio cercando di portare a termine l’aggressione, non riuscendo nel loro intento per l’arrivo dei carabinieri i quali li identificavano e verbalizzavano l’accaduto. Otto alla fine gli espulsi.