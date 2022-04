Concluso il sopralluogo della tomba lucana ritrovata a Vibonati. Borrelli: “A breve inizieranno i lavori di restauro”

A Vibonati nella tarda mattinata di ieri è avvenuto il sopralluogo della Soprintendenza per la questione che riguarda la collocazione in un museo, della tomba di origine lucana risalente al IV secolo a.C. scoperta nel 2014 durante gli scavi per il metanodotto nella collina del cimitero comunale. Un importante reperto archeologico scoperto, insieme ad altri resti, meno rilevanti ma sempre legati alla storia locale, quest’ultimi depositati nella chiesa sconsacrata, vicino al convento. La tomba, mai aperta, è rimasta intatta per oltre ben otto anni in un parcheggio sulla statale 18 dinanzi alla sede dell’ex Istituto Juventus a Villammare, ma ultimamente era stata trasportata nella sua collocazione attuale, ossia uno spazio antistante al cortile del convento di San Francesco De Paola. Il primo cittadino Borrelli, venuto a conoscenza dell’importante reperto archeologico si è attivato per il recupero e l’esposizione della storica tomba.

“La tomba dovrà essere spostata dall’attuale zona perché non è sicura, all’interno del cortile del convento – afferma il sindaco Manuel Borrelli – per poi procedere ad un sopralluogo da parte del restauratore. Successivamente l’Amministrazione manderà un progetto di restauro alla Soprintendenza per capire in quali condizioni versa la tomba, in modo tale da andare avanti con il recupero della stessa e ad un consolidamento della sepoltura.

“Si tratta di una tomba di origine lucana – conclude Borrelli – e il corredo funerario sarà già esportato in fase di scavo, quindi verranno conservate solo le lastre in pietra. Successivamente si provvederà ad affidare l’incarico di restauro della tomba.”

Al sopralluogo hanno partecipato l’archeologa funzionaria della Soprintendenza competente per territorio, Simona Di Gregorio, il professor Vincenzo Abramo, storico locale e già ispettore onorario dei Beni archeologici e delle Attività culturali del Ministero, il sindaco Manuel Borrelli, il suo vice Luigi Brusco e l’assessore comunale alla Cultura Genny Gerbase.