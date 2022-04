Mostra a Roma dedicata a Vittorio Gassman. Presente con un suo disegno Antonio Caporrino di Monte San Giacomo

“Vittorio Gassman – Il centenario” è la grande mostra aperta al pubblico presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma, dedicata a Vittorio Gassman, a 100 anni dalla sua nascita. Celebrare il centenario di Gassman attraverso una grande mostra, la prima a lui dedicata, significa rendere omaggio ad un protagonista dello spettacolo e della cultura, un gigante del ‘900 profondamente radicato nell’immaginario collettivo, uno dei personaggi italiani più amati, da tutti definito come un campione di talento, versatilità, perfezionismo maniacale e carisma. Non solo attore, ma anche regista, scrittore, innovatore dotato di una cultura smisurata. La mostra si apre partendo dai momenti più importanti che attraverso foto inedite raccontano la vita privata di Gassman per poi proseguire con una vetrina di tutti i premi ottenuti in carriera, ci si addentra nel grande amore del Mattatore: il teatro. Tante sono state le sue avventure sul palcoscenico, dalle opere di Shakespeare fino all’intuizione del Teatro Popolare italiano. Costumi, copioni, foto scattate dalla moglie Diletta nei camerini: le chicche non mancano. Tra i 1000 metri quadri espositivi, emerge anche l’opera di un artista di Monte San Giacomo, Antonio Caporrino, che con un suo disegno racconta questo grande artista.

“Il mio disegno, come tutti gli altri è stato selezionato tramite i social, nel mio caso Instagram – afferma l’artista Antonio Caporrino – più di un anno fa mi contattò chi gestisce il profilo Instagram di Alessandro Gassman per chiedermi se ero interessato a donare il mio disegno per questa mostra, cosa che ho fatto molto volentieri e con immenso piacere. Successivamente sono stato ricontattato qualche settimana prima della mostra comunicarmi che il disegno era piaciuto particolarmente ed era stato scelto come simbolo del merchandising. Ho dato l’autorizzazione, il mio benestare, e sono stato invitato per l’inaugurazione della mostra qualche giorno prima di essere aperta al pubblico.”

“È inutile dire che le sensazioni sono state fortissime, non avendo mai partecipato ad un evento del genere, emozioni mai provate prima nel vedere e soprattutto partecipare con un mio disegno alla mostra di uno dei più grandi artisti italiani di sempre – conclude Caporrino – in più ho avuto la possibilità di conoscere molti personaggi importanti del mondo del cinema, del teatro, e della televisione. Il mio disegno è una riproduzione di Brancaleone realizzato a matita in bianco e nero nello stile che amo di più e rappresenta quello cartoon, con una frase tratta dallo stesso film – “L’homo allo mio servizio non teme né piova né sole né foco né vento.”

L’esposizione è a cura di Alessandro Nicosia, Diletta d’Andrea Gassman e Alessandro Gassman ed è prodotta da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare e promossa dagli eredi Gassman e dalla Fondazione Musica per Roma, con l’apporto determinante dell’Archivio Luce e di Cinecittà.