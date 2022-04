Cori razzisti contro Napoli, lo scrittore De Giovanni annulla la presentazione del suo libro a Salerno

I cori razzisti cantanti dai tifosi della Salernitana non sono piaciuti allo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni che ha deciso di annullare la presentazione del suo ultimo libro prevista per il prossimo 21 aprile a Salerno. Nel post-partita Roma-Salernitana, giocata lo scorso 10 aprile, alcuni tifosi granata si sono lasciati andare ad una serie di cori ed insulti contro Napoli per rispondere ai tifosi romanisti che li avevano paragonati ai napoletani. “Noi odiamo Napoli”, questa la risposta dei salernitani che, evidentemente, non è piaciuta allo scrittore, noto al grande pubblico per opere di successo come “I Bastardi di Pizzofalcone”, “Mina Settembre” e “Il Commissario Ricciardi”. Maurizio De Giovanni ha lasciato a Facebook l’arduo compito di trasmettere i suoi pensieri, in un post molto sentito in cui si legge: “Mi dispiace. Per le mie lettrici, e per i miei lettori che ogni volta riempiono gli spazi in cui presento i miei libri. Mi dispiace per una città e una provincia per le quali non ho mai nascosto il mio sincero amore, tanto da farci nascere il mio personaggio più caro. Mi dispiace perché sono consapevole che così la do vinta ai facinorosi, ai delinquenti e più in generale agli imbecilli. Ma devo essere coerente, e allora devo ribadire con forza che ogni volta che si alzano cori ottusi che augurano catastrofi naturali al mio popolo, che dovrebbe essere invece amato perché fratello, stesso sangue stessa cultura, provo un profondo disgusto.” E ancora, “Solo che mi dispiace, perché amo Salerno e il suo popolo. E continuo a pensare con tutto me stesso che chi canta quei cori E CHI LI CONDIVIDE abbia povere anguste menti, e sia ossessionato dal bisogno di odiare”