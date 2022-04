Al via i lavori per le messa in sicurezza della strada in località “Intranita” a Polla

Due contributi di “Messa in sicurezza” per il comune di Polla erano stati annunciati alcuni mesi fa dall’amministrazione. A comunicare la notizia il sindaco Massimo Loviso e l’assessore ai lavori pubblici, Rossella Isoldi. E uno dei due lavori ha avuto inizio la scorsa settimana. Si tratta dei lavori in località “Intranita”, affidati alla ditta Gheller srl di Vicenza per un valore 671mila euro. Erano lavori necessari per provvedere alla sicurezza di un’area montana che affaccia sulla zona orientale di Polla e che in passato era stata protagonista di alcuni smottamenti e frane con pericolo per la viabilità e anche per le abitazioni sottostanti. “Obiettivo primario dell’amministrazione comunale è procedere alla ‘Messa in sicurezza’ delle aree a rischio ricadenti nel nostro territorio”, hanno comunicato il primo cittadino e l’assessore nell’annunciare il via di questi lavori. Lavori già iniziati per quanto riguarda il costone roccioso della grotta di Polla. L’altro lavoro di messa in sicurezza riguarda quello di via Campi-Malaspina per un importo di 670mila euro che dovrebbe cominciare in estate.