Paura a Nocera Inferiore. Esploso ordigno davanti ristorante giapponese

Notte di paura a Nocera Inferiore per un ordigno esploso in via Giovanni XIII, a poca distanza dal corso Vittorio Emanuele davanti ad un ristorante di cibo giapponese. L’esplosione ha distrutto i vetri del locale provocando danni sia al locale della chiesa di San Matteo adiacente, ma anche alle fioriere posizionate lungo la strada. L’esplosione è avvenuta poco prima delle 2 di questa notte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato di Nocera del reparto Scientifica e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito e acquisito i filmati delle telecamere presenti in zona che avrebbero ripreso l’auto da cui sarebbe partito l’ordigno. Le indagini per risalire all’identità dei mandanti e gli autori di tale gesto sono ancora in corso. L’episodio avvenuto, è il settimo verificatosi dall’inizio dell’anno e che ha interessato la città di Nocera Inferiore.

“L’ennesima esplosione, l’ennesima bomba in pochi mesi e in pieno centro, stanotte, in una centralissima piazza, richiede la urgenza di una risposa risolutiva non più rinviabile – le parole del primo cittadino Manlio Torquato –Abbiamo sollecitato, di recente, un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica; abbiamo incontrato i vertici delle forze dell’ordine; abbiamo marciato contro la criminalità coinvolgendo istituzioni associazioni e cittadini. Ma per quanto siamo certi che le attività di indagine stia procedendo, abbiamo ormai il dovere di chiedere che la risposta dello Stato ci sia e sia rapida, decisa ultimativa. Non possiamo permetterci né accettare che una simile progressione di attentati che appaiono essere di chiara matrice criminale, prosegua indisturbata. Colpire le organizzazioni o i singoli criminali che sono dietro questa ormai preoccupante sequenza è quello che chiediamo alle forze dello Stato. E di farlo subito, senza possibilità di riemergere.”

Nella città dell’agro per denunciare l’escalation criminale è stata organizzata anche una manifestazione pubblica lo scorso mese di Febbraio ed il sindaco, ha chiesto, attenendolo, nelle scorse settimane, un vertice sulla sicurezza in prefettura a Salerno