Infermiera del Centro Analisi Biochimica salva neonata a bordo di un aereo

La professionalità, la formazione e l’amore per il proprio lavoro possono salvare una vita. E’ stato proprio così per Rosella Mastandrea, infermiera del Centro Analisi Biochimica di Padula che ha assistito e salvato la vita ad una bambina di appena due mesi a bordo di un volo civile che da Bruxelles era diretto a Napoli. La neonata di origini moldave, era diretta in Italia per sottoporsi ad un intervento chirurgico per un’ernia ombelicale che a causa dell’alta pressione si è strozzata causandole forti dolori. Rosella che si trovava fortunatamente su quell’aereo ha subito prestato i primi soccorsi alla neonata, che aveva iniziato a presentare anche delle difficoltà respiratorie, monitorando per tutta la durata del volo le condizioni della piccola.

“La vocazione alla cura, a salvare vite, al prendersi carico delle sofferenze e della vita umana, per il personale sanitario, non va mai in vacanza – ha detto Rosella Mastandrea infermiera del Centro Analisi Biochimica – alla richiesta di aiuto delle hostess, ho subito percepito la gravità della situazione ed insieme al mio collega Antonio Santangelo ci siamo avvicinati alla bambina per darle assistenza. Abbiamo cercato di far rientrare di poco l’ernia con le giuste manovre monitorandola fino all’atterraggio a Napoli, evitando il peggio. La bambina poi, è stata trasferita all’ospedale Santobono di Napoli. La formazione che riceve il personale infermieristico del Centro Analisi Biochimica è stata importantissima per la mia crescita professionale e mi ha aiutato anche in questa situazione delicata. La mia missione è questa: dare aiuto a chi si trova in difficoltà – ha continuato Rosella – sono orgogliosa del lavoro quotidiano che svolgo a servizio del prossimo, non posso smettere di essere un’infermiera anche quando non sono in servizio. Restituire un sorriso all’altro mi riempie di gioia e questo mi spinge sempre a fare del mio meglio”.

Grande orgoglio anche per il Centro Analisi Biochimica che costantemente, con corsi di aggiornamento professionale, forma il suo personale in linea con quella che è la sua mission #lalineagiustaèprevenire, mettendo al primo posto la sua vasta clientela con spirito di abnegazione e professionalità.