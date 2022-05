Al via questa mattina i lavori di nuova pavimentazione sulla SS517 “Bussentina” in provincia di Salerno

Hanno preso il via questa mattina i lavori di pavimentazione, che riguarderanno tratti saltuari compresi tra il km 0,000 ed il km 23,900, in provincia di Salerno, lungo la strada statale 517/VAR “Bussentina”. L’investimento complessivo dell’intervento, comprensivo di due appalti, è di circa 2,3 milioni di euro. Nel dettaglio, le attività richiedono, fino alla prossima metà del mese di giugno, l’istituzione del senso unico alternato in funzione dell’avanzamento dei lavori (per tratte della lunghezza massima di 800 metri), nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 18.00 ad esclusione dei giorni festivi. Le lavorazioni riguarderanno tratte stradali situate nei territori comunali di Santa Marina, Torre Orsaia, Morigerati, Caselle in Pittari e Sanza. All’approssimarsi delle aree di cantiere sarà in vigore il limite di velocità di 40 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli. L’Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it).

