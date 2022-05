Al via questa notte i lavori di pavimentazione sulla SS163 “Amalfitana”, tra Positano e Praiano, in provincia di Salerno

A partire da questa notte, lunedì’ 2 maggio, lungo la strada statale 163 “Amalfitana” prenderà il via un intervento di nuova pavimentazione che riguarderà tratti saltuari compresi tra i km 11,800 ed il km 27,000 tra i territori comunali di Positano e Praiano, in provincia di Salerno. L’investimento complessivo dell’intervento è pari ad 1 milione di euro. Nel dettaglio, le attività si svolgeranno, con istituzione del senso unico alternato in funzione dell’avanzamento dei lavori, nella fascia oraria notturna compresa tra le 22.00 e le 7.00 del giorno successivo ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, allo scopo di non gravare sulla circolazione della zona costiera, in considerazione degli elevati volumi di traffico che la attraversano e della vocazione turistica della statale. L’ultimazione dei lavori, che consentiranno altrettanto il rifacimento della segnaletica orizzontale, è fissata entro il mese in corso. L’Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it).

Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148