Le sabbie mobili del Centro sportivo Meridionale: tariffe aumentate del 127% per i residenti dei Comuni “non solidali”

Nei mesi scorsi il Consorzio Centro Sportivo Meridionale ha richiesto un contributo di solidarietà da parte dei Comuni del comprensorio per rispondere all’aumento dei costi dei gestione del Centro sportivo che ha sede a San Rufo, quindi per quanto concerne le strutture sportive. Non tutti i Comuni hanno aderito alla richiesta. Si tratta di contributi anche di diverse migliaia di euro che vengono calcolati in base al numero di utenti. Per i residenti dei Comuni che non hanno aderito è stato deciso un aumento del 127 per cento rispetto alla tariffa precedente. Un’ora al campo da tennis, per esempio, per un cittadino che vive in un comune che non ha voluto o non ha potuto partecipare al contributo di solidarietà prevede un costo orario di 17 euro e 50 centesimi. Ogni persona che vuole usufruire delle strutture gestite da Meta Sport – che si è ritrovata questa situazione – deve quindi comunicare la residenza e in base a questa viene definita la quota da versare per il servizio che andrà a consumare. “Un’azione discriminatoria”, hanno fatto sapere diversi utenti, anche storici, della struttura di San Rufo ma di proprietà del Consorzio Centro Sportivo Meridionale. “Non possiamo inventarci le entrate e la situazione è questa”, ha dichiarato il presidente Vittorio Esposito. “La soluzione è la creazione di una nuova società con tutti i comuni che partecipano, e con quote nuove”, ha aggiunto. Intanto il Centro sportivo si sta svuotando e la decisione forzata di chiedere il contributo di solidarietà è risultato un vero e proprio boomerang. Sembra di vivere in sabbie mobili. E sembra così da anni.