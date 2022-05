Il musicista di Caggiano, Giuseppe Pucciarelli, pubblica il suo quarto album. Ecco “Uplift”

Il talentuoso chitarrista e compositore di Caggiano, Giuseppe Pucciarelli, ha pubblicato il suo album in quartetto, Uplift, per l’etichetta Ubuntu Music. Sebbene concettualmente moderne, le composizioni originali di questo album sono saldamente radicate in una particolare tradizione di armonia, melodia e ritmo che si trova principalmente nella musica improvvisata contemporanea. Stilisticamente, questa pubblicazione ha forse un carattere più decisamente europeo rispetto al suo album precedente, Feel Free to Feel Free , che potrebbe essere descritto più come jazz diretto. “Gli amanti della musica – così scrive l’etichetta nel presentare il lavoro del musicista salernitano -sosterrebbero che Uplift offre molto di più in termini di stati d’animo che suscita e di emozioni che crea. Descrivendo il suo ultimo progetto, Giuseppe Pucciarelli ha così spiegato il suo lavoro: “Volevo scrivere musica in uno stile che si adattasse al mio quartetto italiano composto da Ergio Valente (piano), Aldo Capasso (basso) e Marco Gagliano (batteria) (il tutto è stato registrato a Buccino nello studio di Daniele Chiariello). Abbiamo registrato il mio album di debutto nel 2017, e questo album è forse la sua naturale estensione. Avevo in mente il suono di Ergio e Marco quando componevo la musica, e sapevo di avere il mio amico Aldo Capasso che mi guardava le spalle (ha suonato in tutti i miei album e nella maggior parte dei miei concerti!). “Uplift” non suonerebbe lo stesso senza questi ragazzi. E questo è il motivo per cui l’album viene pubblicato sotto The Pucciarelli Group come nome dell’artista e non solo il mio nome. Riguarda anche loro. Tendono a capire la mia musica in un modo molto specifico, che poi porta a suonarla magnificamente. “