Il pasticciere che fa “vedere” i sapori sui social: sono virali le creazioni dell’aulettese Vincenzo Pepe

Vincenzo Pepe, vive ad Auletta, e tramite i social sta facendo conoscere la sua passione, ovvero la il mondo della ristorazione che lo accompagna da sempre, infatti è una passione cha ha sin da piccolino, quando guardava sua nonna preparare torte con amore e passione, prima per i suoi 4 figli e poi per i suoi ben 10 nipoti. Stando vicino a sua nonna ha appreso l’amore e la dedizione per la cucina in generale ma soltanto crescendo ha capito che il suo più grande interesse fosse la pasticceria. Ma la passione non basta, occorre la competenza e lo studio costante proprio come in ogni lavoro fatto bene e per questo ha frequentato la scuola alberghiera a Potenza e crescendo ha deciso di approfondire i suoi studi frequentando la scuola internazionale di cucina e pasticceria, Alma. Grazie ad Alma gli si è aperto un mondo. Ha avuto la possibilità di viaggiare molto in Italia e conoscere diverse realtà, lavorando a Firenze, Milano, San Gimigliano e Parma. Ovunque sia stato ciò che lo accompagnava era la sua passione per questo lavoro e la voglia di apprendere e imparare, caratteristica che ha ancora oggi. Tramite questa scuola Vincenzo Pepe, ha avuto modo di capire come la pasticceria, oltre ad essere precisione sia anche ARTE. Arte nel creare e nel migliorarsi sempre. Grazie ad Alma ha cominciato ad amare sempre di più la pasticceria e a scoprire un mondo nuovo, accostando la modernità alla tradizionalità.

“Grazie ad Alma ho avuto modo di scoprire questa bellissima realtà ovvero il Four Season di Firenze, hotel famoso in tutto il mondo per il suo prestigio e la sua bellezza – afferma Pepe – Qui ho collaborato con gli chef Vito Mollica e Domenico di Clemente e non posso far altro che ricordare questo periodo con gioia e passione. Ho avuto modo di affinare e imparare tanto di pasticceria diventando sempre più professionale, acquisendo tecniche che solo tramite il lavoro si possono ottenere.”

Dopo aver fatto lo stage, ho avuto l’opportunità di continuare il mio lavoro lì e tutto questo mi ha reso ancor più fiero di tale opportunità – continua – Agli esami finali avendo come giuria Gino Fabbri, Iginio Massari ed Ernest Knam ero molto emozionato non solo per l’esame che stavo sostenendo, ma anche perché di fronte a me c’erano i grandi chef della pasticceria, chef che ho sempre ammirato e amato, tutti insieme si trovavano di fronte a me a giudicare un mio dolce, una mia creazione. È stata un’emozione unica che ancora oggi non trovo le parole giuste per descrivere, per me la pasticceria è arte, passione, studio e precisone ed è un continuo migliorarsi e ricercare il lusso anche la semplicità poiché credo la chiave del successo sia appunto la semplicità.”

In questo momento Vincenzo Pepe si occupa di consulenza presso ristoranti e laboratori ma ha tanti altri progetti e sogni da voler realizzare. “Nonostante i tempi duri che abbiamo vissuto soprattutto per il settore della ristorazione e della pasticceria –continua – non bisogna mai mollare, la mia voglia di apprendere attraverso nuove esperienze ed avventure lavorative è sempre tanta. L’idea è quella di offrire un prodotto unico e di qualità, cercando, anche tramite i social, dato al giorno d’oggi i social ricoprono un ruolo molto importante, di far conoscere me e il mio prodotto”

“Cerco sempre qualcosa di nuovo da far assaggiare alla mia famiglia, i miei primi “critici culinari” – conclude Pepe – Tra i tanti dolci che amo, credo che quello che più adoro e che più porto nel cuore è la pastiera. Rappresenta la mia tradizione, la mia storia. E’ il dolce che sin da piccolo preparavo prima di Pasqua con mia nonna e che ancora oggi, nonostante sia più grande, amo preparare con lei. Quello che più sogno è sicuramente creare qualcosa di mio e che la mia idea di far pasticceria possa soddisfare a pieno i clienti. Sogno di potermi creare una famiglia, proprio come la mia, che mi possa appoggiare nelle scelte e nelle continue avventure che la vita ci propone.”