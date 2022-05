Basket, Serie C Gold: La Diesel Tecnica vince ancora e conquista gara 1 dei play off

Cominciano i play off promozione, e come da calendario la Diesel Tecnica di Sala Consilina, esordisce al PalaZingaro nella gara 1.

Ospite del campo salese il Basket Bellizzi, squadra che ha guadagnato l’ottavo ed ultimo slot per la seconda fase, quella più importante. I play off però sono una cosa a parte e tutto può succedere, infatti gli ospiti cominciano la gara nel migliore dei modi giocando una pallacanestro efficace in fase offensiva, mettendo in apprensione la difesa dei blue boys. Misolic e Garcia sono in palla e tengono la propria squadra a galla evitando che gli avversari scappino via. Coach Paternoster sistema la difesa e i ragazzi di Bellizzi cominciano a non essere infallibili come nei minuti iniziali. Anche l’attacco gira meglio e De la Cruz si aggiunge ai realizzatori con le sue solite soluzioni.

La Diesel Tecnica passa in vantaggio ma si sa i play off sono pericolosi se non interpretati nella maniera migliore. Il Basket Bellizzi è sempre lì, pronto a mettere pressione alla squadra di casa, che infatti non riesce come altre volte, davanti al proprio pubblico a staccare gli avversari. I tifosi di casa, sempre numerosi, capiscono che i ragazzi hanno bisogno di sostegno e rendono il PalaZingaro una bolgia. Paternoster cambia assetto cercando di togliere riferimenti agli avversari e riesce nell’impresa. Il Basket Bellizzi non molla mai ricucendo sempre i tentativi di fuga, la Diesel Tecnica però riesce a stare d’avanti grazie anche ai canestri di Morciano, Merlo, Gangale, Mezzacapo e dell’ultimo arrivo in casa blue boys Comollo. La partita resta bellissima fino alla fine, I blue boys restano in testa e vincono la gara per 78 a 73 un +5 meritato ma che conferma i timori della vigilia i play off sono un’altra cosa, intanto godiamoci il primo successo e testa a gara 2

Domenico Iuliano, Ufficio stampa Diesel Tecnica Sala Consilina

Tabellino partita: Garcia 18 punti, Misolic 14, De la Cruz 12, Morciano 11, Comollo e Gangale 6, Merlo 5 Mezzacapo 4, Mbaye2

Parziali progressivi, 16-14, 33-36, 55-48, 78-73