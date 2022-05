Giro d’Italia a Potenza: la carovana rosa ritorna dopo 21 anni

A distanza di 21 anni la carovana rosa torna nel capoluogo di regione più alto del Belpaese con i suoi 819 metri sul livello del mare. Infatti venerdì 13 maggio i ciclisti di tutto il mondo arriveranno in città per la VII tappa della 105esima edizione, dopo aver percorso 196 chilometri da Diamante (Cosenza) e attraversando alcuni dei più suggestivi panorami della Basilicata, tutti nel potentino. Da Maratea a Trecchina, passando per Lauria, Lagonegro, Sarconi, Grumento Nova, Viggiano, Marsicovetere, Calvello, Abriola, Pignola e infine Potenza. Dal mare alla montagna, tra parchi e luoghi simbolo come la “perla del Tirreno”, il monte Sirino e la Montagna Grande di Viggiano – a testimonianza che la Val d’Agri non è solo petrolio – e poi la Sellata, la montagna per eccellenza per i potentini. Proprio in vista del Giro d’Italia, il primo cittadino Mario Guarente ha firmato un’ordinanza che impone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e ha ordinato la soppressione dei mercati rionali su strada di via Milano, via Nitti e Largo Ambrosoli e via Leoncavallo, dei mercati coperti alimentari quotidiani di via Milano e via Nitti. La chiusura si è resa necessaria in quanto il percorso stilato dagli organizzatori prevede l’attraversamento del centro urbano per ben 11 km con l’arrivo previsto a Viale Verrastro. Anche l’ospedale “San Carlo” si illuminerà di rosa in occasione del Giro d’Italia. Inoltre il comune fa sapere che per consentire alle persone con disabilità di assistere al passaggio dei corridori che partecipano al Giro d’Italia, sarà loro riservata la zona di via del Gallitello posta di fronte alla Galleria ‘Unità d’Italia’. Per quanti volessero accedere all’area potranno comunicare la loro presenza alla Protezione civile comunale al numero 3669394022, raggiungendo il luogo con i propri mezzi, per chi, invece non riuscisse a raggiungere il sito autonomamente, è a disposizione l’Unitalsi con un servizio navetta, concordabile al numero 3802663913. Le associazioni di Protezione civile garantiranno il servizio di assistenza ai presenti.