Lavori sulla Cilentana. Attivo senso unico alternato presso la galleria Cuccaro Vetere

Lungo la strada statale 18/VAR “Cilentana” a partire da domani (martedì 10 maggio) e fino a giovedì 12 maggio verranno eseguite alcune misurazioni e rilievi all’interno della galleria “San Vito”, nel territorio comunale di Cuccaro Vetere, in provincia di Salerno. Per l’esecuzione di tali attività, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 17.00, sarà attivo il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, tra il km 143,900 ed il km 145,400.

All'approssimarsi delle aree di cantiere sarà in vigore il limite di velocità di 30 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.

