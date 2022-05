Terapie intensive in Campania. La riorganizzazione taglia 4 posti in semi-intensiva al “Curto”di Polla

Il nuovo “piano di riorganizzazione e potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura” della Regione Campania con il quale si prevedono interventi relativi all’attivazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, pronto soccorso e ambulanze e stanzia 205,2 milioni di euro. Il piano precedente piano prevedeva interventi per 178,6 milioni di euro. La proposta di rimodulazione del piano che la Regione Campania ha inviato al Ministero della Salute non prevede variazioni sul numero totale dei posti letto, bensì la ricollocazione dei 553 posti letto di terapia intensiva e dei 421 i posti letto di terapia semi-intensiva. Una proposta che arriva ,spiega l’ente di Palazzo Santa Lucia, “alla luce di sopraggiunte valutazioni di carattere sia tecnico che sanitario che in alcuni casi hanno richiesto una rivisitazione della distribuzione dei posti letto al fine di garantire una dotazione strutturale di posti letto più aderente all’evoluzione del quadro pandemico”.

I posti letto di terapia intensiva previsti, rispetto alla prima versione del piano, aumentano complessivamente di 8 nella Asl di Salerno, con il presidio ospedaliero di Agropoli in particolare che passa da 6 a 18 posti letto. Una variazione che però pagano altri ospedali della provincia di Salerno. Anche per le terapie semi intensive la redistribuzione prevede un aumento di 18 unità per l’ospedale di Scafati e di 10 unità per quello di Agropoli. Ma ancora ne pagano altri ospedali provinciali. E’ il caso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla che perde 4 posti letto di terapia semi-intensiva. Vallo della Lucania ne perde 8 ed altri 4 l’ospedale di Eboli.