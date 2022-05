Amministrative 2022: obiettivo quorum a Sant’Arsenio e Buonabitacolo. Ecco in quanti dovranno votare

Sono state depositate sabato le liste che parteciperanno alle elezioni amministrative 2022. In provincia di Salerno sono 34 i comuni chiamati a rinnovare il consiglio comunale. Le elezioni amministrative si svolgeranno il prossimo 12 giugno. Un eventuale ballottaggio di terrà il 26 giugno. In provincia di Salerno i comuni chiamati al voto sono: Acerno, Agropoli, Albanella, Alfano, Bracigliano, Buccino, Buonabitacolo, Camerota, Castel San Giorgio, Centola, Cicerale, Colliano, Giffoni Sei Casali, Laurito, Marigliano Vetere, Mercato San Severino, Montecorice, Nocera Inferiore, Palomonte, Petina, Piaggine, Pisciotta, Prignano Cilento, Roccapiemonte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sant’Arsenio, Santomenna, Sanza, Sapri, Serre, Stella Cilento e Stio. In tre comuni con più di 15 mila abitanti si voterà con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Si tratta di Agropoli, Mercato San Severino, Nocera Inferiore. Nel dettaglio per quanto riguarda il Vallo di Diano i comuni chiamati al voto sono Buonabitacolo, Sant’Arsenio e Sanza. A Buonabitacolo unica lista presentata per le amministrative. Si tratta di quella del sindaco uscente Giancarlo Guercio: “Patto per Buonabitacolo – La Ginestra, dove Guercio è nuovamente candidato alla carica di primo cittadino. Anche a Sant’Arsenio l’unica lista presentata è quella del sindaco uscente Donato Pica “Impegno Comune per Sant’Arsenio”. In entrambi i casi per eleggere il nuovo consiglio comunale sarà necessario raggiungere il quorum del 40% delle persone aventi diritto al voto senza considerare gli iscritti all’Aire. Per Sant’Arsenio occorrono 881 voti per Buonabitacolo 808. A Sanza il sindaco uscente Vittorio Esposito è alla guida della lista “CambiaMenti per Sanza”. Suo competitor alla guida della lista “SìAMO SANZA Costruiamo il nostro futuro insieme” è Antonio Citera. Spostandoci nel resto della provincia di Salerno. A Roscigno sono due le liste presentate per le prossime amministrative. Quella del sindaco uscente Pino Palmieri “Roscigno Unita” che lo vede ricandidato alla carica di primo cittadino e la lista “Viviamo Roscigno” con candidato sindaco Pasquale Lista. A Sapri, due le liste presentata. Anche qui quella del sindaco uscente Antonio Gentile “Sapri al centro” e quella di Pamela Marino “SiAmo Sapri”. A Petina alla guida della lista “Uniti per Petina” Giovanni Zito, mentre capolista di “Petina che vogliamo” è il sindaco uscente Domenico D’Amato. Ben 4 liste partecipano alla tornata elettorale per il rinnovo del consiglio comunale a Buccino: “Futura” con candidata sindaco Vincenzina Di Leo; “Verso il sole” che vede candidato sindaco Francesco Fernicola; “Insieme per Buccino”, con candidato sindaco Pasquale Freda e “LA Rosa” guidata dalla candidata “Maria Trimarco”.. A Piaggine sfida a due. Tra la lista “Piaggine rinasce” con candidata sindaco Stefania Bertone e la lista “Insieme per Piaggine” guidata dal sindaco uscente Guglielmo Vairo. Anche a Camerota scende nuovamente in campo il sindaco uscente Mario Salvatore Scarpitta alla guida della lista “Terradamare” che sfiderà la lista “Uniti per cambiare” con candidato sindaco Pierpaolo Guzzo. Ad Agropoli sono 4 i candidati sindaco: La Porta, Mutalipassi, Pesce e Serra.